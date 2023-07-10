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日本輕井澤最美酒廠小諸蒸餾所啟用 7/23起開放參觀

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
小諸蒸餾所已於2023年6月18日舉行竣工儀式，6月20日開始蒸餾。圖／輕井澤蒸餾酒製造株式會社提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
小諸蒸餾所已於2023年6月18日舉行竣工儀式，6月20日開始蒸餾。圖／輕井澤蒸餾酒製造株式會社提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2023年適逢日本威士忌生產的第100周年，輕井澤蒸餾酒製造株式會社 （Karuizawa Distillers Inc., KDI）旗下第一家酒廠小諸蒸餾所（Komoro Distillery），也正好在今年6月18日舉行竣工儀式，並於6月20日正式開始蒸餾。小諸蒸餾所將在7月23日開幕，正式開放威士忌愛好者及大眾參觀，現已開放預約。

小諸蒸餾所的成立，結合了KDI創辦人團隊CEO島岡高志、首席調酒師張郁嵐和CFO島岡良衣的遠見、熱情及專業；在此期間，KDI團隊的所有成員一同克服了所有障礙—新冠疫情的大流行、在山坡上建造酒廠、以及烏俄戰爭所導致的進度延誤和成本上升等等。

在用桶方面，張郁嵐精心規劃了木桶管理政策，除了使用高品質的波本桶和雪莉桶、稀有的水楢桶，也將使用由Jim Swan博士首創的木桶類型——STR桶，以紀念這位大師。

小諸蒸餾所遊客中心包括了一樓的酒吧和商店，以及主要用於KDI威士忌學院（Whisky Academy）課程的二樓品酒室。除此之外，還有一個令人驚豔、獨特且專屬的品酒空間，座落在第一熟成倉庫，從此處可以眺望山林，俯瞰熟成中的酒桶；此處為紀念張郁嵐的偉大導師Jim Swan博士，因此特別被命名為「The Jim Swan Room」。

小諸蒸餾所是日本最環保的威士忌酒廠之一，為了維護周圍的自然資源，小諸蒸餾所計劃與森林保護和森林教育團體合作，並分配一定比例的銷售額捐贈給森林保護活動及其他相關活動，以提高公眾對森林保育必要性的意識。小諸蒸餾所不僅經營酒廠，也經營遊客中心，透過與大自然和諧共存並揉合自然景緻的全新樣貌，將提供給大眾特別的威士忌體驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

小諸蒸餾所遊客中心包括了一樓的酒吧和商店，以及主要用於KDI威士忌學院課程的二樓品酒室。圖／輕井澤蒸餾酒製造株式會社提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
小諸蒸餾所遊客中心包括了一樓的酒吧和商店，以及主要用於KDI威士忌學院課程的二樓品酒室。圖／輕井澤蒸餾酒製造株式會社提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
由屢獲殊榮的建築師十河彰和十河麻美用心打造的酒廠建築，讓人在酒廠的每個空間裡都能看到散發著柔和金屬光澤的Forsyths銅製蒸餾器。圖／輕井澤蒸餾酒製造株式會社提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
由屢獲殊榮的建築師十河彰和十河麻美用心打造的酒廠建築，讓人在酒廠的每個空間裡都能看到散發著柔和金屬光澤的Forsyths銅製蒸餾器。圖／輕井澤蒸餾酒製造株式會社提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
小諸蒸餾所創辦人團隊CEO島岡高志（中）、首席調酒師張郁（右）和CFO島岡良衣（左）。圖／輕井澤蒸餾酒製造株式會社提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
小諸蒸餾所創辦人團隊CEO島岡高志（中）、首席調酒師張郁（右）和CFO島岡良衣（左）。圖／輕井澤蒸餾酒製造株式會社提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本 團隊 疫情

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