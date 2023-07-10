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米其林星級廚師聯手！LV打造南法聖特羅佩夏季餐廳

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Arnaud Donckele & Maxime Frédéric at Louis Vuitton餐廳裝潢都採用路易威登最新「By The Pool」度假系列中的藍白瓷磚圖案。圖／路易威登提供
Arnaud Donckele & Maxime Frédéric at Louis Vuitton餐廳裝潢都採用路易威登最新「By The Pool」度假系列中的藍白瓷磚圖案。圖／路易威登提供

時尚龍頭品牌路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）豪氣打造星級餐廳又一樁！今年夏天，路易威登將其位於法國蔚藍海岸度假勝地聖特羅佩小鎮White 1921 Hotel Saint- Tropez的餐廳，交給兩位米其林星級廚師Arnaud Donckele和糕點師Maxime Frédéric坐鎮。

同時為聖特羅佩白馬莊園酒店La Vague d'Or餐廳主廚的Arnaud Donckele，與在LV DREAM展覽打造咖啡館和巧克力店的Maxime Frédéric，不僅在巴黎白馬莊園酒店共事，出身諾曼第地區的兩人也是美食理念相契合的好友，注重風味、簡單和道地。

今年夏天，兩位大廚南下前往傳說中的法國濱海村莊，在馬賽老港（Vieux Port）和利切斯廣場（Place des Lices）之間，合作設計了一場源自當地風土的美食之旅，在菜單上以路易威登的精神呈現地中海風味的佳餚。午茶時段從下午三點起，提供美味點心包括巧克力棒、聖托佩塔（Tarte Tropézienne）等，著名的橙花口味布里歐修軟麵包，酥脆外層上印著路易威登的 Monogram圖案，搭配一勺清涼口感的雪酪；而猶如雕塑品般的Dolce Vita杯，則可以一次嚐到三種與一般不甜之口味不同的冰淇淋味道。

晚餐延續這一場風味之旅。採用卡馬格米製作的壽司，配有檸檬汁醃漬的鯛魚、海魴魚，以及當地以生態友好方式小規模捕捉的魚。鯖魚、沙丁魚和卡拉斯對蝦，當地園丁種植、現採的朝鮮薊、茄子、榛子和牛番茄，都經過簡單而精確的準備和調味。滿滿松露的義大利Zitone義大利 麵、味道鮮美的韃靼蝦，以及摩洛哥香料羊排，讓人在舌尖上體會到旅行精神。

從餐具到花園中酒吧的舒適靠墊，餐廳裝潢都採用路易威登最新「By The Pool」度假系列中的藍白瓷磚圖案，店內處處可見Objets Nomades生活藝術家居系列的作品，包括Lanterne By Zanellato and Bortotto和Origami Flowers by atelier oï。

Arnaud Donckele & Maxime Frédéric at Louis Vuitton聖特羅佩餐廳：

地址：Place des Lices, 83990 Saint-Tropez（White 1921 Hotel Saint-Tropez)）

營業時間：7 月 1 日起，週一至週日營業；下午 3 點至 6 點為下午茶時段，無需預約；晚上7:30至晚上11點為晚餐時段，需事先預約。

猶如雕塑品般的Dolce Vita杯，則可以一次嚐到三種與一般不甜之口味不同的冰淇淋味道。圖／路易威登提供
猶如雕塑品般的Dolce Vita杯，則可以一次嚐到三種與一般不甜之口味不同的冰淇淋味道。圖／路易威登提供
米其林星級廚師Arnaud Donckele和糕點師Maxime Frédéric今年夏天將坐鎮路易威登位於法國蔚藍海岸度假勝地聖特羅佩小鎮White 1921 Hotel Saint- Tropez的餐廳。圖／路易威登提供
米其林星級廚師Arnaud Donckele和糕點師Maxime Frédéric今年夏天將坐鎮路易威登位於法國蔚藍海岸度假勝地聖特羅佩小鎮White 1921 Hotel Saint- Tropez的餐廳。圖／路易威登提供
Arnaud Donckele & Maxime Frédéric at Louis Vuitton餐廳裝潢都採用路易威登最新「By The Pool」度假系列中的藍白瓷磚圖案。圖／路易威登提供
Arnaud Donckele & Maxime Frédéric at Louis Vuitton餐廳裝潢都採用路易威登最新「By The Pool」度假系列中的藍白瓷磚圖案。圖／路易威登提供
Arnaud Donckele & Maxime Frédéric at Louis Vuitton餐廳裝潢都採用路易威登最新「By The Pool」度假系列中的藍白瓷磚圖案。圖／路易威登提供
Arnaud Donckele & Maxime Frédéric at Louis Vuitton餐廳裝潢都採用路易威登最新「By The Pool」度假系列中的藍白瓷磚圖案。圖／路易威登提供
米其林星級廚師Arnaud Donckele和糕點師Maxime Frédéric今年夏天將坐鎮路易威登位於法國蔚藍海岸度假勝地聖特羅佩小鎮White 1921 Hotel Saint- Tropez的餐廳。圖／路易威登提供
米其林星級廚師Arnaud Donckele和糕點師Maxime Frédéric今年夏天將坐鎮路易威登位於法國蔚藍海岸度假勝地聖特羅佩小鎮White 1921 Hotel Saint- Tropez的餐廳。圖／路易威登提供
Arnaud Donckele & Maxime Frédéric at Louis Vuitton餐廳裝潢都採用路易威登最新「By The Pool」度假系列中的藍白瓷磚圖案。圖／路易威登提供
Arnaud Donckele & Maxime Frédéric at Louis Vuitton餐廳裝潢都採用路易威登最新「By The Pool」度假系列中的藍白瓷磚圖案。圖／路易威登提供
Arnaud Donckele & Maxime Frédéric at Louis Vuitton餐廳餐點以輕鬆熱情又優雅之精神呈現地中海風味的佳餚。圖／路易威登提供
Arnaud Donckele & Maxime Frédéric at Louis Vuitton餐廳餐點以輕鬆熱情又優雅之精神呈現地中海風味的佳餚。圖／路易威登提供
Arnaud Donckele & Maxime Frédéric at Louis Vuitton餐廳裝潢都採用路易威登最新「By The Pool」度假系列中的藍白瓷磚圖案。圖／路易威登提供
Arnaud Donckele & Maxime Frédéric at Louis Vuitton餐廳裝潢都採用路易威登最新「By The Pool」度假系列中的藍白瓷磚圖案。圖／路易威登提供

餐廳 義大利

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