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新光三越暑假最強「夏天HIGH」會員獨享36天購物回饋

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越指出，旅遊熱潮讓行李箱、機能包業績呈現2倍高成長。夏日購物優惠最強檔「夏天卡利HIGH」將於7月13日起登場，消費者可趁回饋採購所需。記者江佩君／攝影
新光三越指出，旅遊熱潮讓行李箱、機能包業績呈現2倍高成長。夏日購物優惠最強檔「夏天卡利HIGH」將於7月13日起登場，消費者可趁回饋採購所需。記者江佩君／攝影

在百貨刷卡購物已是消費常態、占比高達8成。新光三越夏季購物優惠最強檔「夏天卡利HIGH」將於7月13日至8月17日一連36天展開夏日最高購物回饋，共號召超過6千家品牌參與。新光三越會員只要持國內11大指定銀行信用卡購物，獨享4％、5%、6% skm points回饋，使用skm pay再加碼最高享7％回饋。現正逢夏換季折扣、精品與美妝保養新品上市，或是想瞄準現在最夯的旅行、運動休閒商品入手，以及父親節購物需求，都可趁這波檔期累計優惠賺回饋。

對比去年上半年市場深受疫情影響，今年上半年消費人潮出動，新光三越上半年來客成長25%，帶動業績成長15%。加上社交經濟持續活絡，「吃」就是絕對重點，朋友之間不僅吃飯相聚，也會透過運動相聚。新光三越指出，餐飲與男性主題消費成長力道超過3成，旅遊熱潮更讓行李箱、機能包買氣暴增2倍成長。

迎接暑假人潮旺季，新光三越夏天卡利HIGH推出會員於活動期間內持11大指定信用卡刷卡購物，「同卡」消費累計滿1萬以上獨享4％、5%、6% skm points回饋，使用skm pay並綁定11大指定銀行信用卡，消費任一單筆達3,000元以上再加碼1%、最高享7% skm points回饋。期間不限日、不限店於新光三越各分店、新光三越App、skm online線上線下消費皆可同步累計。活動首七日（7/19前）刷卡消費再享skm points累點雙重回饋。今年再加碼周周指定業種滿額再加贈電子商品禮券。

夏天卡利HIGH期間，skm points攜手「MATA軟木瑜珈」與「OSIM」推出運動新時尚集點送，扣100點起兌換民生用品、美食、家電用品與樂園優惠券等，App點數專區萬件商品周周上架，讓會員放大點數價值。

夏日新品牌報到，新光三越台中中港店6樓改裝新登場，一口氣引進74大時尚潮奢品牌；台北信義新天地A8本月中旬陸續引進3大首度登台頂級香氛與美妝，包括韓星GD、Jessica香氛愛牌「Frédéric Malle」、由Hennessy軒尼詩第8代所創立的「KILIAN PARIS」，另外還有7月20日登場的「Valentino Beauty」，為民眾帶來最前端的購物新體驗。

JO MALONE沐浴與身體系列新品上市，1,150元起。圖／新光三越提供
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Victorinox Airox中型硬殼旅行箱，17,900元。圖／新光三越提供
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CASIO G-SHOCK全金屬系列太陽能藍牙奢華金表，17,000元。圖／新光三越提供
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BOTTEGA VENETA Arco Tote編織小牛皮手提包，12萬9,800元。圖／新光三越提供
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SAINT LAURENT PUFFER ECONYL®再生尼龍郵差袋，價格店洽。圖／新光三越提供
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DIOR SAUVAGE曠野之心淡香水60ml，3,150元。圖／新光三越提供
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BOBBI BROWN輕隱毛孔柔焦蜜粉餅新品上市，1,700元。圖／新光三越提供
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CANON EOS R8單鏡組（搭RF24-50mm IS STM超輕巧標準變焦鏡），49,900元。圖／新光三越提供
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新光三越 信用卡

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