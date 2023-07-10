陳彥博「重返育空」 零下30度用iPhone拍紀錄片靠這招
最近台灣天氣熱到要融化，來看點透心涼的畫面降溫一下。台灣極地超馬選手陳彥博今年2月再度挑戰「加拿大育空極地700km不休息橫越賽」，重返極地面對這個「世界最艱難賽事」，陳彥博表示，10年前完成這個比賽過程太艱辛，完全靠意志力，這次再度走入荒野，要好好與自己對話，感受路途中的景色。這次他召集攝影團隊，與導演詹宏邦合作，靠著8支iPhone 14 Pro Max' rel='iPhone 14 Pro Max' data-rel='/2/191735' class='tag'>iPhone 14 Pro Max，克服零下30度以下的超低溫，不僅再度平安完賽，同時也完成了18分鐘的《重返育空》紀錄片。
詹宏邦分享，拍攝遇到最大的困難就是低溫，依照過往拍攝經驗，一般科技裝置的極限是零下10度，再低就會遇到裝置當機、電池迅速失去電力的問題。面對育空零下30～40度的極端氣候，出發拍攝前詹宏邦決定自己DIY用潛水殼改裝，前後嘗試了10多個版本，終於打造出手機專屬暖暖箱。多虧了這個讓其他國際團隊都羨慕的拍攝神器，順利在13天賽事中，以最不影響選手的方式，順利跟拍、累積了高達21TB的豐富影像，最終完成了畫面精彩、如臨其境的18分鐘紀錄片。
10年前參賽時，陳彥博選擇隨身攜帶小相機拍攝，但極低溫環境下拍攝過程很痛苦，效果也不好，所以並未留下太多紀錄。這次一開始聽到導演決定要用iPhone拍攝紀錄片，陳彥博不免還是有點擔憂，但有了先前的經驗，這次他選擇將iPhone裝上防水殼，繫好手機繩，開飛航模式關掉所有程式，並放在上衣口袋正中間，打算要拍攝時則得先暖身，快速打開外套拿出來拍，拍好再快速收回原位。而iPhone輕巧、好操作的優勢，加上相機功能的不斷進化，也讓他這次有更多餘裕可以替自己留下難忘的回憶，甚至不用腳架、輕鬆就拍下了超美的極光美景，是這趟旅程中意料之外的美好收穫。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言