陳彥博「重返育空」 零下30度用iPhone拍紀錄片靠這招

最近台灣天氣熱到要融化，來看點透心涼的畫面降溫一下。台灣極地超馬選手陳彥博今年2月再度挑戰「加拿大育空極地700km不休息橫越賽」，重返極地面對這個「世界最艱難賽事」，陳彥博表示，10年前完成這個比賽過程太艱辛，完全靠意志力，這次再度走入荒野，要好好與自己對話，感受路途中的景色。這次他召集攝影團隊，與導演詹宏邦合作，靠著8支iPhone 14 Pro Max' rel='iPhone 14 Pro Max' data-rel='/2/191735' class='tag'>iPhone 14 Pro Max，克服零下30度以下的超低溫，不僅再度平安完賽，同時也完成了18分鐘的《重返育空》紀錄片。

詹宏邦分享，拍攝遇到最大的困難就是低溫，依照過往拍攝經驗，一般科技裝置的極限是零下10度，再低就會遇到裝置當機、電池迅速失去電力的問題。面對育空零下30～40度的極端氣候，出發拍攝前詹宏邦決定自己DIY用潛水殼改裝，前後嘗試了10多個版本，終於打造出手機專屬暖暖箱。多虧了這個讓其他國際團隊都羨慕的拍攝神器，順利在13天賽事中，以最不影響選手的方式，順利跟拍、累積了高達21TB的豐富影像，最終完成了畫面精彩、如臨其境的18分鐘紀錄片。