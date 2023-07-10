快訊

廣東廉江幼兒園6死奪命：兇手報復社會的可疑殺機？

快檢查電腦！新勒索病毒佯裝「這介面」難分辨 一打開檔案全鎖住

殺警星二代轉外役監惹眾怒 總統府發聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳彥博「重返育空」 零下30度用iPhone拍紀錄片靠這招

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
台灣極地超馬選手陳彥博與導演詹宏邦用iPhone 14 Pro max合作拍攝《重返育空》紀錄片。圖／詹宏邦提供
台灣極地超馬選手陳彥博與導演詹宏邦用iPhone 14 Pro max合作拍攝《重返育空》紀錄片。圖／詹宏邦提供

最近台灣天氣熱到要融化，來看點透心涼的畫面降溫一下。台灣極地超馬選手陳彥博今年2月再度挑戰「加拿大育空極地700km不休息橫越賽」，重返極地面對這個「世界最艱難賽事」，陳彥博表示，10年前完成這個比賽過程太艱辛，完全靠意志力，這次再度走入荒野，要好好與自己對話，感受路途中的景色。這次他召集攝影團隊，與導演詹宏邦合作，靠著8支iPhone 14 Pro Max' rel='iPhone 14 Pro Max' data-rel='/2/191735' class='tag'>iPhone 14 Pro Max，克服零下30度以下的超低溫，不僅再度平安完賽，同時也完成了18分鐘的《重返育空》紀錄片

詹宏邦分享，拍攝遇到最大的困難就是低溫，依照過往拍攝經驗，一般科技裝置的極限是零下10度，再低就會遇到裝置當機、電池迅速失去電力的問題。面對育空零下30～40度的極端氣候，出發拍攝前詹宏邦決定自己DIY用潛水殼改裝，前後嘗試了10多個版本，終於打造出手機專屬暖暖箱。多虧了這個讓其他國際團隊都羨慕的拍攝神器，順利在13天賽事中，以最不影響選手的方式，順利跟拍、累積了高達21TB的豐富影像，最終完成了畫面精彩、如臨其境的18分鐘紀錄片。

10年前參賽時，陳彥博選擇隨身攜帶小相機拍攝，但極低溫環境下拍攝過程很痛苦，效果也不好，所以並未留下太多紀錄。這次一開始聽到導演決定要用iPhone拍攝紀錄片，陳彥博不免還是有點擔憂，但有了先前的經驗，這次他選擇將iPhone裝上防水殼，繫好手機繩，開飛航模式關掉所有程式，並放在上衣口袋正中間，打算要拍攝時則得先暖身，快速打開外套拿出來拍，拍好再快速收回原位。而iPhone輕巧、好操作的優勢，加上相機功能的不斷進化，也讓他這次有更多餘裕可以替自己留下難忘的回憶，甚至不用腳架、輕鬆就拍下了超美的極光美景，是這趟旅程中意料之外的美好收穫。

在手機暖暖箱的幫助下，導演詹宏邦深入比賽路線，長時間跟拍比賽過程而不干擾選手。圖／詹宏邦提供
在手機暖暖箱的幫助下，導演詹宏邦深入比賽路線，長時間跟拍比賽過程而不干擾選手。圖／詹宏邦提供
陳彥博在艱難的賽程中，用輕巧的iPhone記錄下眼前美景。記者黃筱晴／攝影
陳彥博在艱難的賽程中，用輕巧的iPhone記錄下眼前美景。記者黃筱晴／攝影
iPhone輕巧、好操作的優勢，加上相機功能的不斷進化，讓陳彥博有更多餘裕可以替自己留下難忘的比賽回憶。圖／陳彥博提供
iPhone輕巧、好操作的優勢，加上相機功能的不斷進化，讓陳彥博有更多餘裕可以替自己留下難忘的比賽回憶。圖／陳彥博提供
導演用潛水殼改裝，自製為手機加溫的暖暖箱，並在iPhone上貼一個測溫條隨時監測手機溫度。記者黃筱晴／攝影
導演用潛水殼改裝，自製為手機加溫的暖暖箱，並在iPhone上貼一個測溫條隨時監測手機溫度。記者黃筱晴／攝影
透過自製的手機暖暖箱，克服極限環境進行拍攝。圖／詹宏邦提供
透過自製的手機暖暖箱，克服極限環境進行拍攝。圖／詹宏邦提供
台灣極地超馬選手陳彥博與導演詹宏邦分享合作拍攝紀錄片的過程。合作記者黃筱晴／攝影
台灣極地超馬選手陳彥博與導演詹宏邦分享合作拍攝紀錄片的過程。合作記者黃筱晴／攝影
導演詹宏邦分享自己土法煉鋼DIY做出手機暖暖箱的過程。記者黃筱晴／攝影
導演詹宏邦分享自己土法煉鋼DIY做出手機暖暖箱的過程。記者黃筱晴／攝影
陳彥博不用腳架、手持iPhone 14 Pro Max就輕鬆拍下了極光美景。圖／陳彥博提供
陳彥博不用腳架、手持iPhone 14 Pro Max就輕鬆拍下了極光美景。圖／陳彥博提供

極地 低溫 紀錄片 iPhone 14 Pro Max iPhone

延伸閱讀

「聽屏東在唱歌」屏東總圖開展 重溫流行音樂舊時光

法說前夕 大立光評等跳升

iPhone 15相比上一代體積變小了？iPhone 15 全系列都換Type-C！

半聾半盲導演曲全立謝天「讓他用右眼讀故事」 推台灣超人繪本教孩子面對困難

相關新聞

陳彥博「重返育空」 零下30度用iPhone拍紀錄片靠這招

最近台灣天氣熱到要融化，來看點透心涼的畫面降溫一下。台灣極地超馬選手陳彥博今年2月再度挑戰「加拿大育空極地700km不休...

熱天限定！氣溫破38度 達美樂新披薩「降價510元」

炎熱的夏天到來，連鎖披薩「達美樂」以天然大白蝦、壽星牛肉等食材，以及首度加入的酪梨，推出全新「蝦趴酪梨四喜披薩」，帶來不...

台北最潮居酒屋！「MAD:MEN 面麵酒屋」六張犁全新登場

原台北刑務所官舍MAD by Le Kief餐廳，於2022年底結束階段性任務後，由Fine Dining變身摩登居酒屋...

大金30感謝有您 7月底前買變頻空調抽TOYOTA暢銷車款

和泰興業慶祝總代理日本大金DAIKIN空調30周年，舉辦「大金30感謝有您」多重感恩回饋活動，7月底前購買大金家用空調，...

好市多致癌乾酪持續回收 食藥署周三將說明

好市多「油漬摩佐羅拉乾酪」再爆食安風波，食藥署驗出含有一級致癌物「環氧乙烷」，目前售出757.2公斤，約1000盒流入市...

FENDI全新高級珠寶Triptych 粉、黃、白三色絕美演繹

在巴黎2023秋冬高級訂製服系列大秀期間， FENDI發表珠寶藝術總監Delfina Delettrez Fendi設計...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦