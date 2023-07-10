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熱天限定！氣溫破38度 達美樂新披薩「降價510元」
炎熱的夏天到來，連鎖披薩「達美樂」以天然大白蝦、壽星牛肉等食材，以及首度加入的酪梨，推出全新「蝦趴酪梨四喜披薩」，帶來不同的消暑風味。同時達美樂也舉行「38度發飆」活動，當地氣溫飆破38度，「蝦趴酪梨四喜大披薩」立可享減價510元。
全新登場的「蝦趴酪梨四喜披薩」包含「西班牙香蒜海鮮」、「酪梨鮮蝦沙拉」、「夏日培根」、「蒜香牛肉」等4種口味。其中「西班牙香蒜海鮮」選用每隻達7克重的嚴選大白蝦，加上花枝、番茄、蘑菇，佐上西班牙香蒜醬及羅勒葉，具有濃郁的地中海風情。「酪梨鮮蝦沙拉」則除了大白蝦外，還首度加上營養豐富的酪梨，以及番茄、羅勒葉並佐上美乃滋。「夏日培根」則有酪梨加上南瓜、洋蔥、特級培根並佐上美乃滋；「蒜香牛肉」設計壽喜牛肉搭配蒜片及青椒，各有不同特色。
「蝦趴酪梨四喜披薩」12吋大披薩原價898元、9吋中披薩原價598元。搭配天天外帶披薩半價優惠，9吋披薩優惠價299元，12吋披薩優惠價449元。另外當地氣溫飆破38度，「蝦趴酪梨四喜大披薩」則可享門市優惠價388元，現省510元。
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