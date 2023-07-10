國產紅豆創意烘焙「蜜蜜馬馬」2款奪冠麵包 幸福好滋味

農糧署為鼓勵國人食用國產紅豆，日前舉辦2023國產紅豆烘焙創意競賽，宜蘭縣一對七年級姐妹經營的HÓLD PAN，以「紅豆冰淇淋阿曼」及「蜜蜜馬馬」2款創意麵包，奪下麵包組冠軍，前者冰阿曼麵包的口感滑順，後者蜜蜜馬馬則是鹹甜細緻，年輕人展現創意巧思獲評審肯定，縣長林姿妙今天致贈獎牌，鼓勵她們勇敢築夢。

HÓLD PAN（參壹工作室）是76年次的游雅涵與79年次的游凡瑩兩姐妹於去年12月共同創立，位於冬山鄉。HÓLD PAN取自台語發音的「好麵包」及英語to have in the hand ，兩人期望透過雙手製作出美味、好食產品，傳遞溫暖心意與幸福感。

游雅涵、游凡瑩原來是學設計，幾年前到澳洲打工換宿，受到當時寄宿澳洲媽媽的啟蒙，對烘焙點心產生濃厚興趣，甚至把打工賺得的薪水投注在當地學習烘培，從此一頭栽進烘焙甜點麵包的世界；回國後在台北一家二星級的米其林餐廳工作，經過嚴格養成訓練，加速提升實力。

這對姐妹對於烘焙相當用心認真，舉凡烘培坊所用餡料、餅皮等都親手製作，所以前置準備及製作工序相當繁雜，但她們仍堅持絕不假手他人，為的就是要製作出優質、健康又美味的麵包。

本次競賽所發表的2款紅豆麵包「紅豆冰淇淋阿曼」及「蜜蜜馬馬」，更是添加許多創意手法、巧思，其中「紅豆冰淇淋阿曼」以類似和菓子方式製作，將紅豆外皮和鮮奶油打在一起，外皮以法國奶油包入黑糖烘烤，酥脆口感中帶有焦糖奶香；「蜜蜜馬馬」則是以手作蜜紅豆加入馬鈴署，因蜜紅豆較甜，加入馬鈴薯泥中和，口感鹹甜細緻。