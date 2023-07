國產紅豆創意烘焙「蜜蜜馬馬」2款奪冠麵包 幸福好滋味

農糧署為鼓勵國人食用國產紅豆,日前舉辦2023國產紅豆烘焙創意競賽,宜蘭縣一對七年級姐妹經營的HÓLD PAN,以「紅豆冰淇淋阿曼」及「蜜蜜馬馬」2款創意麵包,奪下麵包組冠軍,前者冰阿曼麵包的口感滑順,後者蜜蜜馬馬則是鹹甜細緻,年輕人展現創意巧思獲評審肯定,縣長林姿妙今天致贈獎牌,鼓勵她們勇敢築夢。

HÓLD PAN(參壹工作室)是76年次的游雅涵與79年次的游凡瑩兩姐妹於去年12月共同創立,位於冬山鄉。HÓLD PAN取自台語發音的「好麵包」及英語to have in the hand ,兩人期望透過雙手製作出美味、好食產品,傳遞溫暖心意與幸福感。

游雅涵、游凡瑩原來是學設計,幾年前到澳洲打工換宿,受到當時寄宿澳洲媽媽的啟蒙,對烘焙點心產生濃厚興趣,甚至把打工賺得的薪水投注在當地學習烘培,從此一頭栽進烘焙甜點麵包的世界;回國後在台北一家二星級的米其林餐廳工作,經過嚴格養成訓練,加速提升實力。

這對姐妹對於烘焙相當用心認真,舉凡烘培坊所用餡料、餅皮等都親手製作,所以前置準備及製作工序相當繁雜,但她們仍堅持絕不假手他人,為的就是要製作出優質、健康又美味的麵包。

本次競賽所發表的2款紅豆麵包「紅豆冰淇淋阿曼」及「蜜蜜馬馬」,更是添加許多創意手法、巧思,其中「紅豆冰淇淋阿曼」以類似和菓子方式製作,將紅豆外皮和鮮奶油打在一起,外皮以法國奶油包入黑糖烘烤,酥脆口感中帶有焦糖奶香;「蜜蜜馬馬」則是以手作蜜紅豆加入馬鈴署,因蜜紅豆較甜,加入馬鈴薯泥中和,口感鹹甜細緻。