FENDI全新高級珠寶Triptych 粉、黃、白三色絕美演繹

在巴黎2023秋冬高級訂製服系列大秀期間， FENDI發表珠寶藝術總監Delfina Delettrez Fendi設計的首個高級珠寶系列FENDI Triptych，以品牌發源地羅馬的建築為靈感，嚴謹中又融入令人驚喜的不對稱性，洋溢新古典主義風格，是品牌繼2022年7月推出FENDI Flavus高級珠寶作品後，再度運用FENDI的獨特視角探索高級珠寶。

Triptych高級珠寶系列分為以粉紅色系配色為主的「Roma Rosa」、品牌經典FENDI黃色為主的「Gioiello Giallo」與完全採用清透白鑽製作的「Bianco Brillante」三個篇章。設計細節充滿FENDI品牌設計語彙，其中更特別採用向FENDI經典Baguette包致敬的長方形法棍式切割寶石，與明亮式切割寶石的完美圓形形成鮮明對比之外，所組成的隱晦FF圖案更呼應傳奇創意總監卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）1981年創作的花體Karligraphy圖案。

「Roma Rosa」篇章與Kim Jones及Silvia Venturini Fendi的時裝及高級訂製服系列中的粉色系相呼應，三套珠寶以花式切割粉紅剛玉、尖晶石、白鑽探索了羅馬城裡的大理石、馬賽克和壁畫。鑽石組成的FF圖案勾勒出珠寶的基本幾何結構，讓人聚焦絢麗粉色調寶石，從清冷的淡粉色到玫瑰色和覆盆子色，形成和諧的柔美氣息。

FENDI品牌的黃色源自於1930年代推出的Pergamena羊皮紙皮革，「Gioiello Giallo」則透過黃色的寶石和流線型的不對稱設計，表達明亮歡樂的氣息。其中FFluctus鑽石項鍊以不對稱的方式演繹了垂墜的FF圖案，讓人聚焦一顆梨形濃彩黃鑽。再多款珠寶上則用白鑽框彰顯出人意外的日落色調等濃彩黃鑽和黃色剛玉的多種迷人色調。