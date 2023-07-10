邀爸爸一起喝杯咖啡 Nespresso夏日咖啡機組合7.4折起

父親節檔期今年悄悄提前開跑，除了吃大餐、送按摩椅、刮鬍刀，你還可以陪爸爸在家一起喝杯咖啡！Nespresso祭出多組期間限定優惠，即日起至8月9日止，精選配件7.5折起、咖啡機與咖啡膠囊的限量組合7.4折起，還有消費滿額贈好禮，今年夏天來點不一樣的過節方式。

歡慶父親節，Nespresso推出全系列熱銷咖啡機優惠3,300元起，與多款限量組合優惠，包括輕巧降噪Essenza Mini限量冰咖啡濃縮組享7.4折，內含Essenza Mini咖啡機、濃醇冰咖啡、清爽冰咖啡、椰香風情限量冰咖啡、義式經典芮斯崔朵、焦糖風味咖啡。而全新推出繽紛搶眼的VERTUO POP限量冰咖啡厚萃組也同時享7.7折，組合包含VERTUO POP咖啡機（雲朵白/午夜黑）、馥緹冰咖啡、比昂科馥緹、伊尼茲歐、朵坎托，不同口感同樣享受極致冰萃夏日咖啡體驗。