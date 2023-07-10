KIRIN一番搾啤酒再升級！登錄發票抽烤爐、紀念杯組

隨著暑假到來，KIRIN新一番搾美味配方再進化，新品罐裝350毫升售價48元、罐裝500毫升售價65元，全台各大通路都買得到。為歡慶新一番搾上市，KIRIN推出「享受美味這一刻集點趣」，從7月15日至10 月31日購買一番搾登錄發票，就有機會抽岩谷沙色卡式爐、一番搾烤爐、一番搾紀念杯組與各式質感餐廚器具。

今年改版上市的新一番搾，力創口感上的突破，發酵的麥芽香氣在入口後的中半堆疊至頂峰，飽滿醇厚的包覆味蕾，刺激感褪去後的尾韻，細緻順滑，整體風味更具豐富層次，每一口都是味覺饗宴，讓人回味無窮。

一番搾堅持帶給消費者原汁原味的啤酒風味，因此使用獨特的「一番搾製法」，在不添加副原料、100%麥芽的原料中，更奢侈的僅使用在過濾中流出的第一道麥汁，因此造就一番搾啤酒每一口都是滿滿的麥芽芳香，嚴選的二条大麥再融入世界最高等級捷克SAAZ啤酒花，以釀造職人的技術完美結合兩者風味。

為讓粉絲感受新一番搾的升級美味，KIRIN推出「享受美味這一刻集點趣」，獻上多重好禮，包括人氣露營卡式爐品牌–岩谷的質感沙色卡式爐，還有一番搾烤爐、紀念杯組，以及充滿日式風味的麒麟餐盤組、餐碗組及烤肉餐具四件組，各項儀式感滿滿的好物，讓本是隨意居家的舉杯飲酒，一秒變身道地居酒屋。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康