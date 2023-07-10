就像被長腿男神玄彬擁抱！OSIM 5感養身椅一鍵沉浸舒壓

OSIM近年最受歡迎的旗艦機種uDream 5感養身椅系列全新升級，uDream Pro 5感養身椅不只提供更進化的居家身心AI健康管理科技，以V手按摩科技搭配4手Pro按摩，更隆重宣告力邀韓流巨星玄彬擔任年度代言人拍攝形象廣告。婚後展現顧家好男人形象，去年更升級新手爸爸的他，正巧與OSIM呵護全家人身心健康的目標不謀而合。

此次OSIM uDream Pro 5感養身椅 × 玄彬形象概念片，為品牌首次以戶外作為拍攝場景，希望呈現產品使用後身心靈彷彿徜徉在大自然中的放鬆氛圍。影片中玄彬化身養身派自然系男神，徜徉在天地之間，鏡頭下的風景幻化成OSIM專屬的One Touch養身秘境，uDream Pro 5感養身椅透過視覺影像與聲音程式引導使用者，在腦海中建構出優美放鬆的環境，讓自己有身臨其境的感覺，自然的將5種感官徹底釋放。而玄彬坐在椅子上猶如置身在紓壓天堂，臉上始終帶著一抹愜意放鬆的微笑。