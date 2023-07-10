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就像被長腿男神玄彬擁抱！OSIM 5感養身椅一鍵沉浸舒壓

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
玄彬在形象影片中化身養身派自然系男神。圖／OSIM提供
玄彬在形象影片中化身養身派自然系男神。圖／OSIM提供

OSIM近年最受歡迎的旗艦機種uDream 5感養身椅系列全新升級，uDream Pro 5感養身椅不只提供更進化的居家身心AI健康管理科技，以V手按摩科技搭配4手Pro按摩，更隆重宣告力邀韓流巨星玄彬擔任年度代言人拍攝形象廣告。婚後展現顧家好男人形象，去年更升級新手爸爸的他，正巧與OSIM呵護全家人身心健康的目標不謀而合。

此次OSIM uDream Pro 5感養身椅 × 玄彬形象概念片，為品牌首次以戶外作為拍攝場景，希望呈現產品使用後身心靈彷彿徜徉在大自然中的放鬆氛圍。影片中玄彬化身養身派自然系男神，徜徉在天地之間，鏡頭下的風景幻化成OSIM專屬的One Touch養身秘境，uDream Pro 5感養身椅透過視覺影像與聲音程式引導使用者，在腦海中建構出優美放鬆的環境，讓自己有身臨其境的感覺，自然的將5種感官徹底釋放。而玄彬坐在椅子上猶如置身在紓壓天堂，臉上始終帶著一抹愜意放鬆的微笑。

在首度曝光的形象影片花絮照中，長腿男神玄彬身著白色襯衫，完美演繹成熟型男，帥氣指數爆表，深邃攝人雙眸魅力衝破鏡頭。從釋出的花絮影片中可見，一共有日落海灘、星夜極光、悠然森林3種情境，透過uDream Pro 5感養身椅的沉浸式體驗，跟著玄彬、伴著美景與舒適的按摩手法，踏上一段讓身心回歸平靜且極致放鬆的旅程。

OSIM全新升級uDream Pro 5感養身椅，提供居家身心AI健康管理再升級。圖／OSIM提供
OSIM全新升級uDream Pro 5感養身椅，提供居家身心AI健康管理再升級。圖／OSIM提供
OSIM年度巨獻uDream Pro 5感養身椅形象影片攜手韓國男神玄彬，重金打造電影級大片氛圍感。圖／OSIM提供
OSIM年度巨獻uDream Pro 5感養身椅形象影片攜手韓國男神玄彬，重金打造電影級大片氛圍感。圖／OSIM提供
OSIM全新升級uDream Pro 5感養身椅，特邀韓流巨星玄彬擔任年度代言人。圖／OSIM提供
OSIM全新升級uDream Pro 5感養身椅，特邀韓流巨星玄彬擔任年度代言人。圖／OSIM提供

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