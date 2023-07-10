亞洲最大誠品在新店「挑高30米天丼」內部空間搶先看

新店人期待已久的「誠品生活新店」即將於今年9月進駐新店裕隆城，1萬9千坪的空間是目前亞洲最大的誠品，空間設計，特別邀請三位跨領域名家—建築師蕭博文、景觀設計師吳書原、視覺藝術家鄒駿昇聯手操刀。今天誠品首次公開3D空間實景圖，分別以三大特色展現：挑高30米天井、打造新北最大兒童書店；三大展演空間；以及原生植物打造「野花園」露台。

★挑高30米天井打造新北最大兒童書店

曾設計東南亞首店誠品生活吉隆坡的建築師蕭博文將「誠品生活新店」打造成一座偌大的立體城市，正中央以十字軸設計公共街道，並透過一連串的巨型拱門象徵橋樑連結B1至4F；搭乘手扶梯一路穿越沉著的紅磚、輕巧的木質感受空間氛圍的細膩轉換，最終抵達終點4F書店。

穿越入口兩側歐式古典櫥窗，迎面而來的是穿透5層樓、挑高達30米的天井，能隨著不同時間的光影變化；書店中心以長達50米的閱讀大道貫穿，錯落著閱讀充電座位。同時也將打造多媒閱讀區，掌握全台閱讀趨勢脈動，體驗串連線上下整合服務。

因應周邊的文教學區「誠品生活新店」也將擁有新北最大兒童書店，提供多元學齡閱讀、親子互動文教具；此外，還有誠品文具及Gift+職人客製禮品包裝服務。

★「實驗場」5百坪策展空間、「黑盒子」等3大展演空間多元體驗

「誠品生活新店」精心打造三大展演空間：3F「實驗場」擁有近5百坪的策展空間，跨2層樓挑高12米，能透過多重角度體驗垂直觀展的視覺享受，兩側的大階梯平台可靈活規畫展場空間設計，也是閱讀休憩的城市廣場。同樣挑高12米的3F多功能活動場域「黑盒子」至多可容納5百名觀眾，可進行靜態講座、脫口秀、動態音樂演出等多元形式活動表演；2F至4F的「紅廳」靜態展覽空間，則以無牆美術館為概念創造藝文展出的無限可能性。

★台灣海拔原生植物打造「野花園」露台 眺望7千坪生態公園

「誠品生活新店」緊鄰7千坪綠湖生態公園，創造綠意閱讀的全新嘗試，誠品生活攜手曾獲全球IFLA設計獎、美國PPA多年生植物設計首獎等多項國際大獎的景觀設計師吳書原，一起將植物園搬進店內。每層樓皆保留可眺望戶外景觀的「野花園」露台，吳書原以「台灣海拔原生植物」為核心，由低至高樓層搭配低至高海拔不同的植物及林相。

走進1F大門，迎面而來的是由濱海植物構成的一座座植物小島；2F呈現平原地形充滿野花、野草的香氣和景觀；3F則從台灣「蕨類王國」7百多種原生蕨類中精選植栽，呈現台灣豐富地形的生態繁衍；4F書店則可以欣賞3千公尺海拔以上的台灣高山特有林相。

★「顛倒花園迷宮」打造奇幻童話世界 激發無限想像

野花園中最獨特的角落，藏身在「誠品生活新店」3F親子區。誠品邀請到波隆納插畫獎等各大國際獎項常勝軍的視覺藝術家鄒駿昇，規畫充滿童趣想像力的「顛倒花園迷宮」。他以英國百年經典兒童文學《秘密花園》中，講述象徵幸福美好的知更鳥帶領主人翁探索花園的童話故事為設計靈感，在天花板打造一座上下顛倒的歐式花園迷宮。一片綠油油的奇幻造型樹叢，搭配代表知更鳥的藍色小橋走道，樹叢中還藏著可愛的狐狸尾巴、兔子耳朵等童趣設計，創造出激發無限想像的獨特空間。

【誠品生活新店】

9月即將試營運

新北市新店區中興路三段70號（新店裕隆城B1 – 4F）