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CASETiFY推《新世紀福音戰士》聯名手機配件 初號機立體造型保護殼絕對要入手

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
以經典的「EVA試驗初號機」為靈感設計，粉絲們肯定要手刀搶購。圖／CASETiFY提供
以經典的「EVA試驗初號機」為靈感設計，粉絲們肯定要手刀搶購。圖／CASETiFY提供

這系列肯定要全包！CASETiFY宣布攜手席捲全球的日本經典動畫鉅作《新世紀福音戰士》，以動畫中的重要元素「衝擊」結合CASETiFY強悍防摔手機殼，推出一系列具獨特設計與強大抗衝擊功能的聯名電子與生活配件，售價1,220元起。

全新《新世紀福音戰士》× CASETiFY聯名系列以「CSTF計畫：保護你遠離衝擊」為主題，融合《新世紀福音戰士》動畫中經典標誌、角色、EVA機體等元素設計出一系列新品，其中最吸睛的就是以「EVA試驗初號機」為靈感所設計的珍藏版AirPods Pro保護殼，採用雙層結構設計，結合了立體造型頭盔與可拆卸的內殼，極具收藏價值。此外，EVA迷一定要入手的還有EVA無線充電座，造行參考《新世紀福音戰士》中EVA移動式發射台而設計，結合磁吸式無線充電盤，並還原臍帶電纜的巧思設計，讓粉絲們隨時回味《新世紀福音戰士》的經典。

《新世紀福音戰士》× CASETiFY聯名系列共包含7款角色設計手機殼，分別展現每位EVA駕駛員個性、駕駛機型及名字，和以人氣EVA機體如試作零號機、試驗初號機、實用型2號機、Mark.06及實用型8號機等為設計靈感所打造的MagSafe兼容手機殼；除此之外，更涵蓋融入動畫中經典用語的排印設計手機殼，以及動畫內的秘密組織SEELE及特務機關NERV標誌設計而成的鏡面手機殼等配件。而CASETiFY也特別為此聯名系列推出以EVA試驗初號機經典紫綠配色的獨家手機背帶套組，完全掌握粉絲需求，面臨全面衝擊的肯定是粉絲們的荷包深度了。

即日起可至CASETiFY台灣官方網站加入優先購買名單，並於7月20日全球正式發售時享官網優先購買資格，台北、台中的粉絲屆時也可以直接前往CASETiFY STUDiO台北新光信義A11與台中中友百貨品牌概念店直接入手。

《新世紀福音戰士》× CASETiFY聯名系列共包含7款角色設計手機殼，分別展現每位EVA駕駛員個性、駕駛機型及名字。圖／CASETiFY提供
《新世紀福音戰士》× CASETiFY聯名系列共包含7款角色設計手機殼，分別展現每位EVA駕駛員個性、駕駛機型及名字。圖／CASETiFY提供
CASETiFY也特別為此聯名系列推出以EVA試驗初號機經典紫綠配色的獨家手機背帶套組。圖／CASETiFY提供
CASETiFY也特別為此聯名系列推出以EVA試驗初號機經典紫綠配色的獨家手機背帶套組。圖／CASETiFY提供
CASETiFY攜手日本經典動畫《新世紀福音戰士》打造獨家聯名系列。圖／CASETiFY提供
CASETiFY攜手日本經典動畫《新世紀福音戰士》打造獨家聯名系列。圖／CASETiFY提供
以人氣EVA機體如試作零號機、試驗初號機、實用型2號機、Mark.06及實用型8號機等為設計靈感所打造的MagSafe兼容手機殼。圖／CASETiFY提供
以人氣EVA機體如試作零號機、試驗初號機、實用型2號機、Mark.06及實用型8號機等為設計靈感所打造的MagSafe兼容手機殼。圖／CASETiFY提供
粉絲必收以「EVA試驗初號機」為靈感所設計的珍藏版AirPods Pro保護殼，建議售價3,660元。圖／CASETiFY提供
粉絲必收以「EVA試驗初號機」為靈感所設計的珍藏版AirPods Pro保護殼，建議售價3,660元。圖／CASETiFY提供
EVA無線充電座，造行參考《新世紀福音戰士》中EVA移動式發射台而設計，結合磁吸式無線充電盤，並還原臍帶電纜的巧思設計。圖／CASETiFY提供
EVA無線充電座，造行參考《新世紀福音戰士》中EVA移動式發射台而設計，結合磁吸式無線充電盤，並還原臍帶電纜的巧思設計。圖／CASETiFY提供

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