用LINE送朋友星巴克 連續22天送145元飲料兌換券

星巴克宣布於LINE禮物——星巴克品牌館推出「Good Together! 美好旅程一直有星巴克相伴」優惠活動，自7月10日起至31日連續22天，在LINE「送好友」購買指定商品，且收禮者在8月10日營業時間結束前於門市使用完畢；購買者（送禮者）可獲得「LINE禮物贈品券——『星巴克』145元飲料兌換券」乙份。單一LINE帳號不限送禮次數。

活動指定商品總共4個品項，包括「星巴克」特大杯巧克力可可碎片星冰樂雙杯組（一次領取雙杯）、「星巴克」雙人分享組合、「星巴克」雙人時光組合、「星巴克」特大杯特選那堤雙杯組（一次領取雙杯）；每個品項限量25,000份，總共100,000份，售完為止。

要注意的是，群組送禮、買給自己的訂單，皆不符合本次活動好禮資格；送禮者與收禮者須為不同LINE帳號。送禮完成並不代表可獲得贈品券，好友需於期限內完成使用訂單，才能獲得好禮。好禮限量100,000份，以完成兌換先後順序為準，送完為止。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。