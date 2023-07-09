G-SHOCK包辦你的整體造型 聯手BEAMS跨界潮流服裝市場！
今年是CASIO旗下品牌G-SHOCK成立40周年，除了不同的紀念表款推出之外，更讓人意外的是還聯手時尚品牌BEAMS跨進流行服飾市場，幾乎要包辦全身的穿搭。而這系列結合軍裝元素，同時帶有G-SHOCK精神的系列服裝，台灣也買得到了。
不停追求突破分別向運動、時尚、音樂、藝術等各領域進行合作的G-SHOCK再次突破自我，首次開發出生活風格系列產品支線G-SHOCK PRODUCTS，以非腕表類產品傳達品牌理念。於是攜手潮流服飾品牌BEAMS合作，找來中田慎介先生擔任G-SHOCK PRODUCTS的總企劃，他在訪談中也提到「丹寧」可說是將G-SHOCK的「堅固耐用」形象帶往服飾的最佳選擇；「軍事」則代表那些可承受嚴苛環境的產品，「理所當然地，我們選擇了CORDURA布料」。而且丹寧和軍事是90年代的流行重要關鍵字，兩者都有堅固耐用的含意，也與現今的時尚現況契合，藉以這系列服裝呼應復興潮流。
全新的G-SHOCK PRODUCTS系列，提供了5款單品，包括丹寧襯衫式夾克以及採用知名扣具品牌「FIDLOCK」的快拆磁扣的寬版牛仔褲、2WAY休閒連帽上衣、休閒運動褲、高磅數口袋T恤。都採用了結合CORDURA紗線製成的布料來打造，而其中的丹寧襯衫式夾克是一款兼具夾克和襯衫特性的多功能單品，門襟採用全拉鍊樣式搭配一個暖手口袋，兩邊袖口均配有G-SHOCK logo的翻蓋，讓使用者無需捲起袖子也可以便利查看時間。休閒連帽上衣可透過暗扣拆下帽子，作為圓領衫或是連帽上衣穿著，口袋部分採用八角縫線設計靈感則來自G-SHOCK經典的DW-5600型號。
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