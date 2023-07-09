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鋪滿6片叉燒！花月嵐新拉麵登場 經典口味也升級

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
櫻食堂喜多方拉麵，每份260元。記者陳睿中／攝影
櫻食堂喜多方拉麵，每份260元。記者陳睿中／攝影

來自日本東京的連鎖拉麵店「花月嵐」，自7月11日起，將推出期間限定「櫻食堂喜多方拉麵」，以醬油湯頭配上宛若櫻花花朵盛開般的6片叉燒，帶來大大的滿足，另外還有滋味復古的「竹下食堂拉麵」、「蒜香海老鐵板炒飯」同步登場。花月嵐也宣布，旗下的明星商品「大蒜拳骨拉麵」、「黃金味噌拉麵」也將改版升級，帶來不同的風味變化。

創業於1992年的花月嵐，自2007年登台至今，期間已多次推出期間限定產品。本次全新在台限時亮相的「櫻食堂喜多方拉麵」，使用以小魚乾、豚骨、雞骨熬煮的醬油湯頭為基底，搭配上富有彈性的平打曲捲麵，並且再添加筍乾、魚板、蔥花等配料，以及宛若花朵盛開的6片叉燒肉，每碗260元。另外針對喜愛飯食的民眾，還同步推出期間限定「蒜香海老鐵板炒飯」，在蒜香炒飯上灑上滿滿蝦仁，呈現豐富的滋味，每份198元。

除了期間限定新品，花月嵐自7月18日起，也將進行部分菜單調整。常態性新推出的「竹下食堂拉麵」，使用雞骨與醬油高湯融合，有著溫潤香氣與甘甜尾韻，還搭配叉燒、筍乾、魚板、海苔、蔬菜等配料，有著樸實而溫暖的風味，每份210元。

針對現有的產品，花月嵐也同步日本，打造升級版的「大蒜拳骨拉麵」，以現行版本搭配上一勺「獨門秘傳蒜醬」，讓湯底層次更加豐富，每份198元。「黃金味噌拉麵XX」，則是將現行的黃金味噌拉麵的肉丁、洋蔥丁、銀芽都增量1倍，讓份量再升級，每份250元。

竹下食堂拉麵，每份210元。記者陳睿中／攝影
竹下食堂拉麵，每份210元。記者陳睿中／攝影
蒜香海老鐵板炒飯，每份198元。記者陳睿中／攝影
蒜香海老鐵板炒飯，每份198元。記者陳睿中／攝影
黃金味噌XX拉麵，每份250元。記者陳睿中／攝影
黃金味噌XX拉麵，每份250元。記者陳睿中／攝影

拉麵 日本

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