快訊

地牛續翻身！東南部海域15:52規模4.1地震 最大震度3級

星二代殺警服外役監惹議 法務部稱絕無耍特權：不是一個人說了算

台東男子街頭持刀攻擊妙齡女 被害人多處刀傷送醫

德誼數位生日慶買MacBook最高現省近萬元 再送4件實用周邊大禮包

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
德誼數位歡慶7月生日慶，活動期間購入MacBook筆電，最高可享現折5,495元。圖／德誼數位提供
德誼數位歡慶7月生日慶，活動期間購入MacBook筆電，最高可享現折5,495元。圖／德誼數位提供

德誼數位Data Express生日慶即日起盛大開跑，凡7月壽星即可享有會員生日禮500元購物金，7月透過德誼數位APP完成註冊的新會員可再加碼獲得150元購物金。此外，趕在官方Back To School（BTS）返校季活動之前，符合資格的師生購買指定商品不僅能享有專案優惠價，德誼數位加碼再贈優惠禮包。

7月10日至8月31日，凡符合教育優惠資格之大專院校師生，於德誼數位教育優惠指定門市購買MacBook全系列或iPad全系列即可享教育優惠價，MacBook指定機型最高省下9,400元，不限任何機型再贈價值高達4,990元的配件大禮包4件組（包含時尚電腦包、多功能集線器、螢幕保護貼、鍵盤保護貼），總價值最高優惠14,390元；購入iPad Pro則加贈總價值高達3,290元（包含指定款保護殼、螢幕保護貼）的保護優惠組。

凡於活動期間購買MacBook全系列商品搭購AppleCare+服務專案即可享主機5%折扣，最高可享現折5,495元，預約M2晶片MacBook Air 15吋新機，取機即贈價值1,480元的指定款電腦包；而購買iPhone、iPad、Apple Watch等明星商品搭配優惠與加購活動，再贈實用周邊，最高省千元以上。

近期有維修需求的消費者，德誼數位也祭出維修送好禮的活動，7月17日起至8月31日止，凡前往德誼數位Apple授權維修中心送修且成功維修者，將有機會抽中Apple限量後背包、保溫瓶、小提袋等精美禮品。

德誼數位推出優惠周邊組合供消費者選購，如指定款保護殼、玻璃保護貼、亞果元素快速充電組，優惠組合特價2,590元，現省1,360元。圖／德誼數位提供
德誼數位推出優惠周邊組合供消費者選購，如指定款保護殼、玻璃保護貼、亞果元素快速充電組，優惠組合特價2,590元，現省1,360元。圖／德誼數位提供
於德誼數位購買指定款iPhone 14贈指定配件購物金1,500元，加購行動裝置保險方案，再贈磁吸行動電源。圖／德誼數位提供
於德誼數位購買指定款iPhone 14贈指定配件購物金1,500元，加購行動裝置保險方案，再贈磁吸行動電源。圖／德誼數位提供
德誼數位於生日慶活動期間推出豐富優惠周邊，亞果元素OMNIA M2+蘋果認證2+1磁吸無線充電座特價1,990元。圖／德誼數位提供
德誼數位於生日慶活動期間推出豐富優惠周邊，亞果元素OMNIA M2+蘋果認證2+1磁吸無線充電座特價1,990元。圖／德誼數位提供
凡於德誼數位購買全系列商品搭購AppleCare+服務專案，即可獲得總價值高達4,990元的配件大禮包4件組。圖／德誼數位提供
凡於德誼數位購買全系列商品搭購AppleCare+服務專案，即可獲得總價值高達4,990元的配件大禮包4件組。圖／德誼數位提供

生日

延伸閱讀

7-ELEVEN明開賣「全鄉全店隨取卡」 保證加碼百元購物金 再抽BMW電動豪車

導航選Google還是Apple？ 網友意外超挺它：路線指引勝出

花蓮購物節7月中起跑 在地消費滿百元可抽MacBook

真的咬蘋果？白衣男店內狂咬Apple Watch　失常行為影片瘋傳

相關新聞

UNIQLO隱藏好康！每月「免費送衣服」 會員曝：中過3次了

日本連鎖服飾商店UNIQLO在台人氣旺，平價又時尚的價格吸引了不少愛用者。近日有網友分享了一個鮮少人知的活動，表示UNIQLO APP其實有一個「月月抽」，如果幸運被抽到，就能免費體驗衣物，而且不用歸還，引起網友熱議。

獨／米其林推薦！台中「麵廊」停業 剩最後一週吃得到

喜歡吃麵嗎？曾獲得米其林指南餐盤推薦的台中餐廳「麵廊」，近期宣佈因用餐環境因素，因此將於7月15日結束營業。除了消費者可...

星巴克「買一送一」又來了！連續三天、每天限時9小時

這次連續爽喝三天！星巴克宣布7月10日至12日連續三天，推出「集團同慶活動．好友分享日」「買一送一」優惠，活動期間上午1...

出道27年！宋慧喬憑《黑暗榮耀》事業再推至高峰 登上視后寶座

本月Harper’s BAZAAR邀請到甫獲韓國視后寶座的宋慧喬擔任封面人物，出道已27年，不少人對她的印象還停留在她不老的容顏，時而古靈精怪，又清新脫俗，這位韓國浪漫戲劇女王擁有讓人一秒戀愛的容貌。

價格超香！暑假飛東京5天「機+酒」僅2萬初 達人驚：住新旅館

正逢暑假時期，不少家長或是學生趁著這時間出國放鬆一下，但是這時間通常機票、住宿都會比平常的貴上許多。近期旅日達人林氏璧分享，身邊有朋友以20900元的價格，買到了旅行社東京5天4夜行程，而且還是配合到今年新開的旅館，房間又大又美，讓他相當吃驚，但友人堅持不透露是哪間旅行社，怕以後就訂不到了，網友看完也直呼「這價格非常香！」

德誼數位生日慶買MacBook最高現省近萬元 再送4件實用周邊大禮包

德誼數位Data Express生日慶即日起盛大開跑，凡7月壽星即可享有會員生日禮500元購物金，7月透過德誼數位APP...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦