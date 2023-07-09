德誼數位生日慶買MacBook最高現省近萬元 再送4件實用周邊大禮包
德誼數位Data Express生日慶即日起盛大開跑，凡7月壽星即可享有會員生日禮500元購物金，7月透過德誼數位APP完成註冊的新會員可再加碼獲得150元購物金。此外，趕在官方Back To School（BTS）返校季活動之前，符合資格的師生購買指定商品不僅能享有專案優惠價，德誼數位加碼再贈優惠禮包。
7月10日至8月31日，凡符合教育優惠資格之大專院校師生，於德誼數位教育優惠指定門市購買MacBook全系列或iPad全系列即可享教育優惠價，MacBook指定機型最高省下9,400元，不限任何機型再贈價值高達4,990元的配件大禮包4件組（包含時尚電腦包、多功能集線器、螢幕保護貼、鍵盤保護貼），總價值最高優惠14,390元；購入iPad Pro則加贈總價值高達3,290元（包含指定款保護殼、螢幕保護貼）的保護優惠組。
凡於活動期間購買MacBook全系列商品搭購AppleCare+服務專案即可享主機5%折扣，最高可享現折5,495元，預約M2晶片MacBook Air 15吋新機，取機即贈價值1,480元的指定款電腦包；而購買iPhone、iPad、Apple Watch等明星商品搭配優惠與加購活動，再贈實用周邊，最高省千元以上。
近期有維修需求的消費者，德誼數位也祭出維修送好禮的活動，7月17日起至8月31日止，凡前往德誼數位Apple授權維修中心送修且成功維修者，將有機會抽中Apple限量後背包、保溫瓶、小提袋等精美禮品。
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