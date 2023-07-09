德誼數位生日慶買MacBook最高現省近萬元 再送4件實用周邊大禮包

德誼數位Data Express生日慶即日起盛大開跑，凡7月壽星即可享有會員生日禮500元購物金，7月透過德誼數位APP完成註冊的新會員可再加碼獲得150元購物金。此外，趕在官方Back To School（BTS）返校季活動之前，符合資格的師生購買指定商品不僅能享有專案優惠價，德誼數位加碼再贈優惠禮包。

7月10日至8月31日，凡符合教育優惠資格之大專院校師生，於德誼數位教育優惠指定門市購買MacBook全系列或iPad全系列即可享教育優惠價，MacBook指定機型最高省下9,400元，不限任何機型再贈價值高達4,990元的配件大禮包4件組（包含時尚電腦包、多功能集線器、螢幕保護貼、鍵盤保護貼），總價值最高優惠14,390元；購入iPad Pro則加贈總價值高達3,290元（包含指定款保護殼、螢幕保護貼）的保護優惠組。

凡於活動期間購買MacBook全系列商品搭購AppleCare+服務專案即可享主機5%折扣，最高可享現折5,495元，預約M2晶片MacBook Air 15吋新機，取機即贈價值1,480元的指定款電腦包；而購買iPhone、iPad、Apple Watch等明星商品搭配優惠與加購活動，再贈實用周邊，最高省千元以上。