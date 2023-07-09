夏季防曬、防眼周細紋產生！來一付時髦太陽眼鏡隨身準沒錯

氣溫不斷飆高，外出通勤、活動，除了要補充水份之外，防曬更是不可少；而且不想讓夏季紫外線直射，讓眼周細紋增加，挑選一付太陽眼鏡隨身準沒錯！PRADA、Buberry和Coach與Emporio Armani都因應艷陽高照的此刻，紛紛推出時髦設計新款墨鏡，讓人能不狼狽的抵抗夏日熱浪襲來。

像是Burberry本季靈感來源，結合了大自然元素與熱賣Lola包的絎縫格紋，推出包括鯊魚鰭形狀鏡腳、鏤空品牌字母的鏡臂和輕量化的造型。而男款眼鏡部分，更有加寬鏡臂，搭配不同材質字母 Logo，或是透過Burberry的經典米、黑、紅和白格紋，重塑經典的摩登新意。而Coach則提供大型尺寸鏡框的設計，既能修飾臉型，更可以讓眼睛得到完整的防護，加上靈感擷取自花瓣的輪廓，搭配月季花飾釘增添一抹別致優雅的韻味。或是從時裝秀獲得啟發，利用雙層醋酸纖維結構打造而成貓眼形太陽眼鏡，裝飾有Beveled Coach Signature標誌，將品牌魅力表露無遺。

品牌大使易烊千璽詮釋Emporio Armani春夏太陽眼鏡。圖／Luxottica提供

而受到時尚人士追捧的PRADA則延續了其極簡主義設計與前衛幾何形狀，落實於Symbole系列太陽眼鏡上，精緻3D立體設計凸顯細膩的鏡臂，以直觀方式展示品牌經典三角形標誌。或是採用長方形設計，輔以俐落切面鏡框輪廓為設計亮點，並在鏡臂裝飾有3D立體設計的PRADA Logo，讓人留下深刻印象。另外，Emporio Armani則是邀請了品牌大使易烊千璽、宋祖兒來詮釋經典設計，像是大尺寸的幾何形狀鏡框，擁有時尚前衛的現代設計，造型獨樹一幟，而且金屬材質的雙色鏡臂與鏡框及淺棕色寬大鏡片相輔相成，搭配任何造型都極具個性又吸晴。

Coach春夏系列太陽眼鏡，5,350元。圖／Luxottica提供

PRADA春夏Symbole系列太陽眼鏡，16,500元。圖／Luxottica提供

PRADA春夏Symbole系列太陽眼鏡，16,500元。圖／Luxottica提供

Emporio Armani春夏太陽眼鏡，6,000元。圖／Luxottica提供

Burberry春夏系列太陽眼鏡，10,700元。圖／Luxottica提供

Coach春夏系列太陽眼鏡，5,750元。圖／Luxottica提供

Emporio Armani春夏太陽眼鏡，5,500元。圖／Luxottica提供