7-ELEVEN午夜開賣7款迪士尼環島福袋 附咖啡買1送1券再抽BMW、柏金包
7-ELEVEN歡慶達成「全鄉全店」全新里程碑，除了集結集團旗下品牌同慶推出多重好康優惠，門市更將從7月10日凌晨0點起推出「迪士尼100周年系列限量環島潮玩福袋」，以迪士尼人氣角色設計結合全台五大區域特色風景圖素，全款7套蒐集，規劃夏季抗暑最必備的冰霸杯+多功能托特包，以及抗UV晴雨傘+兩用文青袋，功能實用又吸睛，內附零食飲料、實用商品，還有星巴克、指定CITY飲品買1送1優惠券，還有「全鄉全店刮刮卡」，有機會將BMW iX xDrive40純電豪華旗艦休旅以及精品包等總價值超過500萬元的好禮帶回家。
全店集點活動則自7月10日15點起推出「迪士尼100周年系列精品集點送」，攜手PALLADIUM、犀牛盾、福部屋、野獸國、VACANZA飾品、美國CORKCICLE、大同電器等7大國內外品牌推出近50款周邊，從外出包袋、公仔、飾品、真空杯/瓶到電器通通有，7月16日前還可享消費不限金額加價快閃購，想包套的鐵粉肯定要把握機會搶先完整蒐藏。
實用系首推法國潮牌PALLIDIUM推出的迪士尼100周年系列包袋，包包上除了PALLADIUM經典LOGO外，更特別設計PALLADIUM、迪士尼共10款專屬徽章，材質則使用防潑水塗層面料，耐髒耐用好清潔，同時因應不同出遊行程推出包括「30L大容量旅行袋」、「斜背小方包」以及「斜背隨身小包」3款時尚潮流包袋。另還有與犀牛盾攜手推出的透明手機殼，共有米奇脫帽款/米奇戴帽款2款設計。另還有迪士尼100周年限定的VACANZA系列飾品、美國CORKCICLE真空系列以及迪士尼系列大同電鍋、電子鍋等多樣周邊，全都又潮又實用。
收藏控還有香港潮玩具品牌限定色「迪士尼URDU福部屋幸運公仔」，結合「米」、「樂」、「福」、「得」幸運字推出10款幸運公仔隨機出貨，更有隱藏版的粉金招財貓米奇以及粉金達摩米奇，另有「福部屋幸運公仔套組8入」一次蒐集。針對喜歡收藏大型公仔的粉絲另推出「炫彩造型可動公仔」，共有米奇、史迪奇、唐老鴨3款造型Disney 100周年紀念專屬金屬配色，搭配多樣可替換配件，百年限定錯過可惜。
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