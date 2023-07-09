「油漬乾酪」驗出致癌物已賣逾千盒 好市多：已檢討擴大檢驗品項

美式賣場好市多（Costco）上月中「油漬乾酪」被驗出致癌物環氧乙烷，高市府衛生局指出，截至昨天，該產品經全台好市多各賣場退貨回收，總計9.25公斤，對於自家產品再出包，好市多業者表示，已進行內部檢討，並將擴大檢驗品項範圍，同時通知國外廠商，檢視遵循台灣法規。

據悉，環氧乙烷用在醫療、農業、食品業，主要應用為消毒和滅菌，因環氧乙烷屬一級致癌物，依照台灣法規，可用於醫療產品上，但不能用於農業和食品業上，不過，部分國家如美國、加拿大核准用於香料、芝麻薰蒸殺菌的農藥，有國內腎臟科醫師指出，長期接觸下會增加血癌、乳癌、淋巴癌風險，也會導致中樞或周邊神經病變。

去年，知名冰淇淋「哈根達斯（Häagen-Dazs）」有5項產品因國外驗出環氧乙烷，當時業者預防性暫停販售45萬杯、6萬公斤冰淇淋。今年初韓國泡麵「農心」的超進化辛碗麵（豆腐泡菜味），也被驗出含有環氧乙烷，下架停止販售。

今年6月中，好市多「油漬摩佐羅拉乾酪」邊境驗出環氧乙烷，雖當下已退貨回收，但市面上仍有效期(效期為2023.07.07、2023.7.19)未超過的油漬乾酪含有環氧乙烷，高雄市府衛生局今天再派員到高雄2家好市多賣場及13家生鮮超市稽查，目前架上已無販售該產品。

業者表示，這款油漬乾酪主要來源的香草植物有用到環氧乙烷做處理，雖在美國可允許添加，但在台灣不得檢出，目前已針對原料含有香草的起司和抹醬等產品，向下游廠商確認，有無檢驗環氧乙烷等相關問題。

好市多表示，所販售產品皆依台灣政府法令規定流程進行，經過合法流程報驗進口。有鑑於此次油漬乾酪檢出環氧乙烷，未來會檢視和討論擴大檢驗品項範圍。對於商品「Formaggio 油漬摩佐羅拉乾酪 (油漬乾酪)」有疑慮的會員，只要會員有消費紀錄，可自行到賣場辦理退貨。