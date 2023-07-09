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UNIQLO隱藏好康！每月「免費送衣服」 會員曝：中過3次了

聯合新聞網／ 綜合報導
UNIQLO在台有超高人氣。聯合報系資料照／記者王慧瑛攝影
UNIQLO在台有超高人氣。聯合報系資料照／記者王慧瑛攝影

日本連鎖服飾商店UNIQLO在台人氣旺，平價又時尚的價格吸引了不少愛用者。近日有網友分享了一個鮮少人知的活動，表示UNIQLO APP其實有一個「月月抽」，如果幸運被抽到，就能免費體驗衣物，而且不用歸還，引起網友熱議。

一名網友在Dcard的省錢版以「Uniqlo免費商品體驗」為題發文，她透露在UNIQLO的APP裡，有一個名為「月月抽」的免費商品體驗，她表示上次抽到了一件兒童褲子，市價590元，這次又抽中了190元的背心，她也認為「感覺選小朋友的衣服比較容易被抽中」。

此文一出馬上引起熱議，不少人直呼，「天啊！還有這種東西，感謝告知」、「眼睛為之一亮」、「好酷喔，居然還有這種體驗！感謝分享」、「中過3次，都是選女生大人的，但要注意通知，不然會錯過領取」，不過也有已經知道活動的人抱怨，「從來沒抽中過」、「低調好嗎？中獎機率已經很低了…」。

根據UNIQLO官網活動規則說明，申請流程為UNIQLO APP會員於活動期間內，至我的帳戶-->會員專區-->點擊免費商品體驗，即可參加該月「免費商品體驗月月抽」活動，有機會獲得指定商品乙件，每一UNIQLO網路商店會員之抽獎及中獎機會各僅有一次，主辦單位將於活動截止隔日，由系統自動隨機抽出中獎者。

UNIQLO

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