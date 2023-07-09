特力家品特賣狂降2折起！新光三越台北、台南接力展開

通膨漲價時代，購物更要精打細算，能用更少的錢買到知名品牌的特賣會，相對更有價差誘因。特力家品即日起分別於台北、台南兩地接力推出Family Sale，匯聚18大國際居家品牌提供2折起的折扣優惠。台北場即日起至7月18日16:00於新光三越台北南西店一館9樓活動會館展開，台南場於7月20日至7月30日於新光三越台南新天地5FB區活動廣場推出。

特力家品夏季特賣會匯聚品牌包括英國經典寢具Wedgwood、德國餐廚WMF、美國廚電KitchenAid、日本鬆餅機Vitantonio、英國創意餐廚Joseph Joseph、健康養生專家九陽、韓國時尚廚電Lacuzin、韓國除濕機Winix、美國P.F. CANDLE香氛系列，以及選物品牌hoi!好好生活…等眾多生活品牌。

特賣會品項涵蓋寢具配件、餐廚用品、小家電，更擴大規模推出一系列生活風格選品，從香氛蠟燭、家居抱枕到生活收納、旅行用品等，全場超過上百件商品皆享2至5折不等的優惠。

包括Wedgwood純棉/天絲涼被原價7,980元起，2.1折特價1,680元，限量50件；WMF不鏽鋼炒鍋三件套組原價5,350元，5折特價2,675元，限量50組；Joseph Joseph榮爵檔案夾止滑砧板四件組鼠尾草系列原價3,990元起，2.5折特價999元，限量12組；九陽高速破壁冷熱調理機Y77M加贈多功能料理杯原價13,900元起，5折特價6,990元，限量50台。另有美國P.F. CANDLE天然香氛蠟燭5折起。