7-ELEVEN明開賣「全鄉全店隨取卡」 保證加碼百元購物金 再抽BMW電動豪車

7-ELEVEN桃園復興「羅浮門市」即將於7月10日開幕，正式達成全鄉全店全新里程碑，從最北的東引門市到最南端的鵝鑾鼻門市、最高的神木門市到離島蘭嶼門市，全台368鄉鎮市區都有7-ELEVEN門市全天候為消費者服務。

「羅浮門市」位在綿延彎曲台7線北部橫貫公路中繼點，在地居民僅千餘人，購物不便是日常。為提供在地居民便利服務與豐富生活體驗，除代收繳費、寄取包裹並設置ibon、ATM提供存提款服務等，同時規劃裝設思樂冰機台創造驚喜，食品/用品量販專區、均一價生活雜貨則滿足日常需求，並首次集結近30項在地優質好物於專區陳列，提供精采豐富又別具樂趣的消費體驗。

歡慶7-ELEVEN達成「全鄉全店 全天服務」，統一企業集團集結旗下13個關係企業品牌通路同慶，自7月10日起至7月16日限時7天，消費每滿888元即獲1次抽獎資格，有機會將BMW iX xDrive40純電豪華旗艦休旅、精品包帶回家。

活動期間7-ELEVEN門市同步推出限量「全鄉全店隨取卡」，售價888元，加碼贈送100元購物金；購買指定品類任2件7.9折、4件7.5折，全店單筆消費金額滿 888元持指定信用卡結帳立折100元、OPEN POINT會員折扣後金額滿888元再送民生用品兌換券。7月10日至7月14日於OPEN POINT APP選購全鄉全店卡面的雲端開心卡，每張售價1,000元，加碼贈100點OPEN POINT。即日起至7月16日更於OPEN POINT行動隨時取搶先推出CITY CAFE 濃萃美式咖啡買11送11優惠。