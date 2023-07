可愛藍鯨母子刻畫親情 MIKIMOTO最新頂級珠寶致敬海洋

以珍珠起家的國際珠寶品牌MIKIMOTO,日前於巴黎高級訂製服週期間,假巴黎芳登廣場(Place Vendôme)專門店發表品牌年度的頂級珠寶系列「Praise to the Sea」,共逾50件全新創作,向地球生命的起源地、孕育出美麗珍珠的海洋致敬,銘誌世界首顆養殖珍珠誕生的第130周年。系列作品將在2023年10月7日起於日本正式販售。

「Praise to the Sea」頂級珠寶系列延續MIKIMOTO風格傳統,採用繽紛絢麗的彩色寶石搭配光澤優雅迷人的珍珠,刻畫璀燦的光芒在海面上舞動、色彩由沿岸到海洋深處逐漸變得深邃、成群結隊的魚兒穿梭在廣闊的海洋中、以及各式華麗又迷人的海洋生物等,從弘大的視野到微小精密的細節,包羅不同面向的海洋世界之美。

●藍鯨母子悠遊海中 海葵棘螺熱鬧珊瑚礁

海洋中生活著各式各樣、色彩豐富、外型出人意表的生物。藍鯨項鍊描繪優雅地在海中相伴而游的一對藍鯨親子與成群結隊的藍色小魚一同游向象徵著海洋靈氣的綠碧璽主石。藍鯨母子的軀幹線條抽象寫意,以各種不同切割和鑲嵌方式的璀璨鑽石組成,在串串泡泡中嬉戲躍動,生動地體現出燦爛活力。

海膽的項鍊和戒指套組,以珠寶手法刻畫海膽外觀上的強烈視覺效果。可以拆下來做為胸針單獨配戴的海膽項鍊,以珍珠母貝鑲嵌而成的尖刺和粉色調彩色寶石,環繞中央一顆遊彩華麗的蛋白石;三排日本Akoya珍珠珍珠長串鍊也可單獨或與胸針部分一起配戴。戒指則選用亞歷山大變色石作為中央的主石,尖刺部分則以漸層變化的冷色調彩色寶石和鑽石構成,展現出MIKIMOTO獨有的審美角度和海膽奢華的神秘美感。

外殼上擁有華麗尖棘的海螺 — 棘螺,則經MIKIMOTO的精湛技藝詮釋,螺殼外殼鑲嵌著猶如飛揚羽翼的鑽石尖棘,再用鮮豔濃郁的丹泉石、藍寶石、尖晶石裝飾螺殼的內部,鮮明閃爍充滿層次,賦予隱藏在深海之中複雜外形的神秘珍寶一種夢幻美感。一款時髦的掛耳單邊耳環,仔細一看其實整體線條表現了珊瑚的自然結構形態,以及在海底悠然擺動的海葵。

●幻化浪花水流 永恆珠寶捕捉瞬間之美

除了迷人的海洋生物,海水本身豐富多樣的各種型態也成了MIKIMOTO「Praise to the Sea」系列珠寶。海水流珍珠編織項鍊,以品牌最富盛名的珍珠編織技藝呈現海水的流動:珍珠依大小羅列,猶如水中因魚兒游過而劃出的水流氣泡,欖尖形切割的彩色寶石如色彩斑爛的魚兒,形成壯麗的海洋景觀。