月餅開賣啦！這3家先開跑 致力「環保」禮盒禮袋大變身

你沒看錯，月餅真的開賣了！台南遠東香格里拉、台北萬豪與台北W飯店搶先開跑，除了早鳥預購9優惠、滿額免運、企業客製化服務之外，今年口味依舊有傳統有創新，講究造型與色彩，同時更致力環保。

台南遠東香格里拉搶先啟動第一波月餅訂購，首先推出以在地食材、茶及法式甜點特色揉入日式桃山皮的「靚月」經典禮盒，延續環保再利用概念、設計成精巧珠寶盒，每盒四入售價1,388元。內含的四款月餅，餅皮使用源自日本桃山的和菓子製法，以香醇白豆沙取代麵粉，口感清爽不膩，搭配特色獨具的內餡，分別為「炭焙地瓜白玉」、「焙茶堅果」、「酒香紅茶蔓越莓」，及以法式經典甜點為靈感的「老奶奶檸檬」。

台北萬豪酒店也推出兩款中秋限定月餅禮盒，包含以珠寶盒為元素的「詠月」手工廣式月餅禮盒，還有大器高雅的「萬月」流芯月餅禮盒。其中，「詠月」以掀蓋及抽屜雙層設計打造精美珠寶盒，盒內搭配的手工廣式月餅，出自擁有40年料理資歷的「國宴主廚」高鋼輝之手，講求不使用砂糖、雞蛋或酥油，而以低筋麵粉、花生油等用料，月餅出爐後需於冷氣房中靜置三日使其「回油」，並恪守「三三三」守則，於月餅表面分三度刷蛋液、三度進出烤爐烘烤，於冷氣房中靜置回油三日。

另一款為今年首次推出的「萬月」流芯月餅禮盒，掀蓋式特殊盒型包裝，同樣兼具環保概念及功能性，月餅享用完後，可轉化為時尚面紙抽取盒與收納盒。口味則有香橙巧克力流芯、芋頭奶黃流芯、金萱芝麻流芯三款各三入。