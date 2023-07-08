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節慶大餐下殺68折！神旺「挑戰史上最高CP值」583元起

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
松露控絕不能錯過「黑松露雞腿排」，特選台灣雞腿以秘製香料醃製後烘烤，考驗主廚烹調功力。圖／神旺商務酒店提供
松露控絕不能錯過「黑松露雞腿排」，特選台灣雞腿以秘製香料醃製後烘烤，考驗主廚烹調功力。圖／神旺商務酒店提供

2023下半年度即將到來的父親節和七夕情人節，有高CP值的選擇。神旺商務酒店2樓「銀柏廳」將於8月1日至8月31日，不限平假日推出「霸氣食光」餐飲活動，餐廳首推「黑松露雞腿排」原價780元+10%、兩人同行每人583元，可享有沙拉、湯品、餐包、水果甜點及飲品，相當於68折優惠。既有星級飯店的儀式感，又可大省荷包。此活動需提前一日訂位。

神旺商務酒店位於台北南京東路與林森北路商圈，館內2樓的「銀柏廳」展現歐美氛圍，為搶搭雙節慶餐飲熱潮，推出2023年全新一季「銀柏廳特選套餐」，其中首推義式的「黑松露雞腿排」套餐，若喜愛海鮮可選擇「法式香煎鮭魚」套餐。超值必點的「海陸饗宴」套餐，則選用美國沙朗切成骰子狀，醃製後煎至七分熟，搭配主廚特製紅酒醬，軟嫩適中，海鮮則選用肉質細緻的鱸魚，以綜合香料醃製後乾煎，鮮味十分。

「銀柏廳」此次推出全新歐式套餐，搭配父親節、情人節雙節慶的「霸氣食光」活動，於8月1日至8月31日多款精緻套餐、兩人以上同行即享68折優惠，還可享前菜田園火腿堅果沙拉、法式經典蘑菇濃湯、普諾烘焙坊特製「香酥核桃包」、主餐三擇二、水果甜點及餐廳特選飲品。相關資訊可洽：02-2511-5185轉33200銀柏廳。

CP值最高的「海陸饗宴」套餐，主餐選用美國沙朗牛排及肉質細緻的鱸魚。圖／神旺商務酒店提供
CP值最高的「海陸饗宴」套餐，主餐選用美國沙朗牛排及肉質細緻的鱸魚。圖／神旺商務酒店提供

套餐 情人節 餐廳

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