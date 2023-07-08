節慶大餐下殺68折！神旺「挑戰史上最高CP值」583元起

2023下半年度即將到來的父親節和七夕情人節，有高CP值的選擇。神旺商務酒店2樓「銀柏廳」將於8月1日至8月31日，不限平假日推出「霸氣食光」餐飲活動，餐廳首推「黑松露雞腿排」原價780元+10%、兩人同行每人583元，可享有沙拉、湯品、餐包、水果甜點及飲品，相當於68折優惠。既有星級飯店的儀式感，又可大省荷包。此活動需提前一日訂位。

神旺商務酒店位於台北南京東路與林森北路商圈，館內2樓的「銀柏廳」展現歐美氛圍，為搶搭雙節慶餐飲熱潮，推出2023年全新一季「銀柏廳特選套餐」，其中首推義式的「黑松露雞腿排」套餐，若喜愛海鮮可選擇「法式香煎鮭魚」套餐。超值必點的「海陸饗宴」套餐，則選用美國沙朗切成骰子狀，醃製後煎至七分熟，搭配主廚特製紅酒醬，軟嫩適中，海鮮則選用肉質細緻的鱸魚，以綜合香料醃製後乾煎，鮮味十分。