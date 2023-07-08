節慶大餐下殺68折！神旺「挑戰史上最高CP值」583元起
2023下半年度即將到來的父親節和七夕情人節，有高CP值的選擇。神旺商務酒店2樓「銀柏廳」將於8月1日至8月31日，不限平假日推出「霸氣食光」餐飲活動，餐廳首推「黑松露雞腿排」原價780元+10%、兩人同行每人583元，可享有沙拉、湯品、餐包、水果甜點及飲品，相當於68折優惠。既有星級飯店的儀式感，又可大省荷包。此活動需提前一日訂位。
神旺商務酒店位於台北南京東路與林森北路商圈，館內2樓的「銀柏廳」展現歐美氛圍，為搶搭雙節慶餐飲熱潮，推出2023年全新一季「銀柏廳特選套餐」，其中首推義式的「黑松露雞腿排」套餐，若喜愛海鮮可選擇「法式香煎鮭魚」套餐。超值必點的「海陸饗宴」套餐，則選用美國沙朗切成骰子狀，醃製後煎至七分熟，搭配主廚特製紅酒醬，軟嫩適中，海鮮則選用肉質細緻的鱸魚，以綜合香料醃製後乾煎，鮮味十分。
「銀柏廳」此次推出全新歐式套餐，搭配父親節、情人節雙節慶的「霸氣食光」活動，於8月1日至8月31日多款精緻套餐、兩人以上同行即享68折優惠，還可享前菜田園火腿堅果沙拉、法式經典蘑菇濃湯、普諾烘焙坊特製「香酥核桃包」、主餐三擇二、水果甜點及餐廳特選飲品。相關資訊可洽：02-2511-5185轉33200銀柏廳。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言