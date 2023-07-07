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粉絲快收！「SOU・SOU 20週年慶」7-ELEVEN推夏日限定「十數慶祝」質感選物

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
SOU．SOU淑女傘－十數慶祝，售價399元。圖／7-ELEVEN提供
SOU．SOU淑女傘－十數慶祝，售價399元。圖／7-ELEVEN提供

文青迷這波必收！7-ELEVEN限定合作日本京都文創品牌SOU・SOU已邁入第4年，以「SOU・SOU × Good Choices」專屬獨家商品系列，開發超過百款療癒商品。今年適逢SOU・SOU 20週年慶，雙方以全新紀念花色「十數慶祝」推出限定必買款，針對炎炎夏日更開發全新結構「涼感巾」；此次立頓也加入聯名款飲料包裝，以夏日應景花色推出立頓原味奶茶、鳳梨冰茶、水果冰茶共3款，搶攻夏日繽紛商機。

根據7-ELEVEN內部觀察，「SOU・SOU × Good Choices」每波新品皆以經典十數花色最受青睞，其中又以女性為大宗，其中像是「雨傘」、「包包」、「行動電源」等最受喜愛。此次7-ELEVEN與日本本社也共同以SOU・SOU 20週年慶，開發「十數慶祝」全新花色，推出環保收納購物袋、淑女傘、側背小收納包等商品；尤其是經典花色的側背小收納包結合時下潮流人士小包當道趨勢，兼顧時尚與實用兩種特性，成為今夏必備外出配件，每款售價299元。

「SOU・SOU × Good Choices」全新結構商品「涼感運動巾系列」，採用寶特瓶回收環保紗使用，瞬間接觸涼感升級，還能阻擋紫外線，兩種經典花色百看不厭，每款售價189元。

除了外出實用小物以外，7-ELEVEN線上同步預購開跑20週年紀念版限定商品，導入家居用品結構，粉絲必收「不鏽鋼保溫保冰手提杯」（售價799元）、「SOU．SOU微波湯碗－五十音歌」（售價369元），自帶杯、環保餐具潮流正夯，放在辦公室或住家使用皆合適，輕鬆打造質感生活。

SOUSOU微波湯碗－五十音歌（預購），每個售價369元。圖／7-ELEVEN提供
SOUSOU微波湯碗－五十音歌（預購），每個售價369元。圖／7-ELEVEN提供
SOU．SOU無線滑鼠（預購），售價399元。圖／7-ELEVEN提供
SOU．SOU無線滑鼠（預購），售價399元。圖／7-ELEVEN提供
SOU．SOU涼感運動巾，共有糺之森、十數等兩款，每款售價189元。圖／7-ELEVEN提供
SOU．SOU涼感運動巾，共有糺之森、十數等兩款，每款售價189元。圖／7-ELEVEN提供
SOU．SOU側背小收納包－十數慶祝，售價299元。圖／7-ELEVEN提供
SOU．SOU側背小收納包－十數慶祝，售價299元。圖／7-ELEVEN提供
SOU．SOU自動開收傘，共有糺之森、五十音歌等兩款，每款售價499元。圖／7-ELEVEN提供
SOU．SOU自動開收傘，共有糺之森、五十音歌等兩款，每款售價499元。圖／7-ELEVEN提供
SOU．SOU涼感運動巾，共有糺之森、十數等兩款，每款售價189元。圖／7-ELEVEN提供
SOU．SOU涼感運動巾，共有糺之森、十數等兩款，每款售價189元。圖／7-ELEVEN提供
SOU．SOU環保收納購物袋，共有糺之森、十數慶祝等兩款，每款售價159元。圖／7-ELEVEN提供
SOU．SOU環保收納購物袋，共有糺之森、十數慶祝等兩款，每款售價159元。圖／7-ELEVEN提供
SOU．SOU自動開收傘，共有糺之森、五十音歌等兩款，每款售價499元。圖／7-ELEVEN提供
SOU．SOU自動開收傘，共有糺之森、五十音歌等兩款，每款售價499元。圖／7-ELEVEN提供
SOU．SOU環保收納購物袋，共有糺之森、十數慶祝等兩款，每款售價159元。圖／7-ELEVEN提供
SOU．SOU環保收納購物袋，共有糺之森、十數慶祝等兩款，每款售價159元。圖／7-ELEVEN提供
SOU．SOU側背小收納包，共有十數、十數慶祝等兩款，每款售價299元。圖／7-ELEVEN提供
SOU．SOU側背小收納包，共有十數、十數慶祝等兩款，每款售價299元。圖／7-ELEVEN提供
SOU．SOU不鏽鋼保溫保冰手提杯（預購），售價799元。圖／7-ELEVEN提供
SOU．SOU不鏽鋼保溫保冰手提杯（預購），售價799元。圖／7-ELEVEN提供

日本 餐具

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