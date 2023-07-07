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北市動物園8日起 暑假週六延長開放至晚間9時

中央社／ 台北7日電

台北市立動物園宣布，明天起暑假每週六延長開放至晚上9時，邀請民眾相約個週六夜，關上家中電器，一起到動物園認識生態，實踐節電行動，為地球降溫。

北市動物園發新聞稿表示，7月8日起暑假每週六延長開放至晚間9時，邀請大小朋友走出戶外、造訪動物園，為都市節電「關燈一夏」。今年以「動物旅行趣」為題，策畫每週六午後野保市集與精彩舞台表演活動，動物趣味知識競賽、動物保母講古等。

動物園說，「動物旅行趣」將在傍晚動物園的舞台上，邀請社會大眾參與體驗活動，認識動物們遷徙的意義，以及動物園如何為保育大使們籌備旅行的過程。

而8至22日在動物園教育中心地下一樓，台灣電力公司與吉祥物「電寶」特別設計一趟「進ZOO節電救生態」的科幻旅程特展，以五感體驗的節電闖關遊戲設計為任務，引領大眾反思未來以採取節電的氣候行動。

動物園呼籲，園區暑假週六夜間開放活動精采可期，民眾不妨相約週六夜，關上家中電燈、3C與冷氣，一起到動物園實踐節電行動。

動物園 節電

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