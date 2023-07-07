家樂福味旅義大利週推200款原裝美味 滿額抽雙人羅馬行

旅遊解封全民瘋出國，但歐洲旅程耗時、花費也高，也讓不少民眾望之興嘆。家樂福看準民眾熱愛義大利美食的喜好，即日起至7月18日舉辦「味旅義大利週」，精挑細選超過200件義大利美食，包含超過50件進口新上架，還有超過20件獨家原產義大利商品開賣，除了假日於全台家樂福18家指定量販分店舉辦義大利美食試吃會，活動期間家樂福量販店、線上購物、家速配單筆消費滿1,000元、超市單筆消費滿500元，就有機會獲得羅馬雙人自由行6天3夜機票＋住宿（價值139,600元/2名），還有機會活得VERSACE女包、BOTTEGA VELGRI太陽眼鏡、義大利AC Xtra Castelli20年陳釀巴薩米克醋等好禮，家樂福會員活動期間單筆購買不限金額即可以79元加價購Costa d’Oro初榨橄欖油1瓶（250毫升，價值139元）。

家樂福味旅義大利週特別推薦眾多零食商品，獨家新上架「Rinco雙色系列餅乾」、「義大利MB餅乾系列」、「Pan di Stelle星星巧克力餅乾」、「Pavesi手指餅乾」、「Baci巧克力系列」、「Amica洋芋片」等當地必買網路必搶的美味，甚至南義大利清爽系伴手禮「Limoni frizzati綜合糖」也空運來家樂福。

其他還有義大利麵、松露醬等經典義式美味，家樂福此次更獨家進口義大利百年香釀品牌「AC Xtra Castelli 20年陳釀巴薩米克醋」，傳承香醋作法，放入7種不同的橡木桶陳釀20年，家樂福破盤價僅千元左右即可購得，數量有限僅限定線上購物開賣。