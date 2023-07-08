出國畢旅怎麼玩？八大熱門畢旅國家帶你看

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「畢旅國家」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的畢旅國家有哪些。

大學畢業被視為人生一個重要的里程碑，不論是將來想繼續進修，或是即將投入職場，許多人都想趁著畢業前後的空檔與朋友一起出國，抓住最後學生時期的尾巴，留下美好的回憶。你是否也想與三五好友相約出國，卻苦惱著不知道該去哪個國家呢？我們整理了八大畢旅熱門國家，一起來看看吧！

泰國、日本最受畢業生歡迎 其中亞洲國家佔榜五名 ▲ 網友熱議八大畢旅國家 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月內網友針對「畢旅國家」相關話題的討論，發現泰國是受到最多人議論的國家。泰國因近年城市高度發展以及豐富的夜生活吸引許多年輕族群前往旅遊，且相較日本、韓國等東北亞國家，泰國物價相對低廉許多，適合小資族學生遊玩。就有部落客分享疫情過後到泰國旅遊的心得，表示泰國食物相當美味，並提及「泰國麥當勞的粥品非常好吃」，吸引到同樣也去過泰國的網友留言「泰國的船麵一定要去試試看」、「冬陰功也是必吃」紛紛表示泰國美食相當吸引人；也有許多網友提到「泰國住宿很便宜，可以省下很多錢 」、「食物、伴手禮都很便宜，很適合愛購物的朋友」。

除東南亞國家外，日、韓旅遊擁護者的數量也相當龐大。日本、韓國因為具有戲劇和偶像明星帶動觀光，以及流行產業相當發達，吸引許多喜愛日韓文化的大學生前往觀光，一探平時只出現在手機螢幕中的美食與文化。有網友因為無法從日、韓當中選出要前往畢旅的國家，因此發文請益兩國旅遊該如何做抉擇，引來不少網友回覆，表示「韓國走流行風潮路線，如果喜歡美妝服飾跟視覺享受跟食物多樣性就很適合去，我個人是都喜歡。」、「日本走氣氛跟精緻與秩序的生活路線，東西都小小的乾淨精緻，空氣中瀰漫著一種寧靜感與秩序感。」，同時也有日韓兩國都相當熟悉的網友說道「如果有明確的目的，例如追星、購物、咖啡廳的話，可以去韓國，但如果是一群喜好各不相同的朋友一起去，建議去日本，通常每個人想要的多少都能滿足到」。而若還是不知道該如何抉擇畢旅國家的民眾，可以參考自己平時飲食、購物習慣再做決定，以免造成旅途中飲食、行程不合而造成不愉快。

多數人一生中只會有一次大學畢業的經驗，不想錯失機會的畢業生可以多多參考網友的經驗談，再決定要與朋友到哪個國家留下一生一次的回憶，為學生時期畫下完美的句點。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「畢旅國家」相關討論則數。觀測期間：2023/03/27~2023/06/26，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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