限量「巨無霸杯」！7-ELEVEN首推900ml「CITY CAFE超大咖」冰美式、拿鐵咖啡
夏日連飆高溫，就是要靠超大杯冰飲解暑迎接小暑！7-ELEVEN觀察夏季因高體感溫度，民眾對於CITY系列特大杯飲品需求大增，CITY CAFE自7月10日起率超商通路之先，於6,700間門市首度推出900ml CITY CAFE超大咖冰美式咖啡及拿鐵咖啡，限量65萬杯、售完為止，預計以「巨無霸」、「特特大杯」容量搶攻新一波話題熱潮。
7-ELEVEN CITY CAFE今夏重磅推出900ml CITY CAFE超大咖冰咖啡，延續品牌精神「在城市探索城事」打造全新杯身，環繞插畫風格搭配特色語錄藝術筆觸，例如「喝完我就是大咖」、「城市在走，咖啡要有」、「探索你的超大咖」等字樣，引領今夏暢飲時尚潮流。CITY CAFE超大咖冰美式咖啡售價79元，CITY CAFE超大咖冰拿鐵咖啡售價89元。
7月10日起參加7-ELEVEN官方FACEBOOK、INSTAGRAM舉辦的「CITY CAFE粉絲站出來！挑戰今夏最大咖」數位活動，活動期間於指定文章CITY CAFE超大咖冰咖啡留言分享即可參加抽獎活動，活動詳情請見網站活動說明為主。
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