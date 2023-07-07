Xiaomi手環8時尚登台！首採快拆設計變化多樣面貌

小米宣布Xiaomi手環8在台上市，連同8款多彩時尚精品腕帶、全新跑步配件與項鍊配件同步登場。Xiaomi手環8首度帶來「香檳金」配色手環機身本體，以全新快拆結構設計，讓轉換風格變得輕鬆快速，1.62吋螢幕升級支援60Hz高更新率螢幕，首度推出趣味錶盤、跑步模式與項鍊模式，續航最長達16天，售價1,095元。

Xiaomi手環8首次採用快拆結構，不僅可輕鬆拆換，更擺脫腕帶包圍式的束縛感，提供更多的「材質自由」。精緻機身展現時尚金屬質感，首次提供「淡金色」、經典的「亮黑色」共兩款全新中框配色，搭配高達8款風格腕帶、全新項鍊配件與跑步配件，滿足各種使用情境穿搭。

除了歷代均提供的運動亮色TPU腕帶以外，Xiaomi手環8特別為時尚女性推出撞色雙圈真皮腕帶，以黑白拼色的開叉設計增加層次感；經典百搭的傳統真皮腕帶採用進口小牛皮材質，柔軟舒適、質感加倍，精選格紋綠配色，散發時尚文藝氣息。

Xiaomi手環8更首次推出時尚鏤空手鏈，以風格獨特的鏤空設計，讓手環更加輕盈、透氣、舒適，同時讓手環變身時尚配飾；簡約大方的編織腕帶則是炎熱夏天的不二之選，亮眼的鵝絨黃、低調的橄欖綠，點綴夏日清爽LOOK。Xiaomi手環8更跳脫以往固定模式，將時尚光芒從手腕上延伸到全新舞臺，推出Xiaomi手環8專屬項鍊配件，配合華麗、精緻的項鍊錶盤，在開啟項鍊模式下，提供時間、計步等功能，讓手環變身別具魅力的「智慧化」首飾。

Xiaomi手環8延續1.62吋AMOLED、326 PPI超大跑道型螢幕，擁有高達600 nits亮度，即使在夏日戶外運動中，也能清晰查看運動狀態。配合高達200多款全新時尚錶盤與專屬AOD顯示，各類時尚腕帶與項鍊配件也能在錶盤商城中找到相對應的官方CP錶盤。另有有趣的遊戲錶盤，用簡單的復古遊戲成為化解無聊的玩伴。

Xiaomi手環8首度搭載光線感測器，依據環境光線提供無段式自動亮度調節；支援全新快充，最快1小時內即可充滿100%，基本使用續航最長可達16天，在AOD模式下也能支援續航長達6天。提供超過150種運動模式，包括戶外運動、球類、健身房機器、舞蹈等，全新「跑步模式」不僅可監測常規跑步數據，還能進一步提供步頻、步幅、觸地騰空比、著地衝擊力等專業資料，並專門設計專屬的「跑步配件」，可將手環輕鬆固定在鞋帶上。Xiaomi手環8同時提供連續血氧飽和度檢測，手動開啟相關功能後，將在偵測到低血氧含量時即時震動提醒。

Xiaomi 手環8售價1,095元，將於7月10日起於小米商城mi.com、小米之家31間實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo購物網小米旗艦館、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子與燦坤3C陸續開賣。