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RICHARD MILLE盃帆船賽圓滿落幕 重返經典一戰航道

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
RICHARD MILLE品牌創辦人Richard Mille先生認為，經典帆船與RICHARD MILLE的表款如出一轍，並在設計哲學有異曲同工之妙。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE品牌創辦人Richard Mille先生認為，經典帆船與RICHARD MILLE的表款如出一轍，並在設計哲學有異曲同工之妙。圖／RICHARD MILLE提供

頂級鐘表品牌RICHARD MILLE日前舉辦了首屆「RICHARD MILLE盃帆船賽」，為期兩周的賽程裡，包含多個饒富歷史的帆船俱樂部、11艘帆船、200名船員皆參與了此一活動，不僅重現一次大戰前的航海榮景，也為經典帆船賽寫下重要、別具意義的紀念性新頁。

RICHARD MILLE品牌創辦人Richard Mille先生除了對骨董賽車抱有熱情，經典帆船則是他的另一項興趣，並由他的好友、Benoît Couturier在點滴積累交流間點燃，進而催生出「法夫團隊」（Team Fife）與RICHARD MILLE盃帆船賽。

手表需要機械為動能，而經典帆船則意味行進間再受到外力：海相、風速、氣候等影響。那麼手表與帆船之間，可有什麼因果關係？品牌創辦人、Richard Mille先生如此表示：「這些20世紀初建造的帆船只為競速而生...即使是最微小的細節也十分優越，每一處都有它獨特的功能。這些由珍貴材料建造的帆船是有靈魂的。」他並進一步認為，經典帆船與RICHARD MILLE的表款如出一轍，「雖然兩者處於不同時代，設計哲學卻異曲同工。」

為期兩周的賽程中，參賽隊伍從法爾茅斯（Falmouth）啟航，途經達特茅斯（Dartmouth），穿越英吉利海峽，最終朝法國勒阿弗爾（Le Havre）為終點全力衝刺，此一航道宛如重返一次世界大戰前的帆船賽航道，也似精神、時態上的「穿越」之旅。賽事最終已於6月25日圓滿落幕，由Mariette號摘下桂冠，同時40公分高的獎盃則被頒贈予各類別的獲獎者，其中Mariette號與The Lady Anne號則分別獲得了多桅縱帆船和獨桅縱帆船的優勝。

而首屆RICHARD MILLE盃不僅寫下經典帆船的新篇章，帆船水手們在競賽中展現出的熱情也一如骨董賽車的車手、又或複雜腕表的製表施工匠，追求精確、速度與完美，一往無前。

首屆Richard Mille帆船賽，已於日前圓滿落幕，並展現對於經典帆船的熱情。圖／RICHARD MILLE提供
首屆Richard Mille帆船賽，已於日前圓滿落幕，並展現對於經典帆船的熱情。圖／RICHARD MILLE提供
為期兩周的賽程，宛如重返一次世界大戰前的帆船賽航道，也似精神的「穿越」之旅。圖／RICHARD MILLE提供
為期兩周的賽程，宛如重返一次世界大戰前的帆船賽航道，也似精神的「穿越」之旅。圖／RICHARD MILLE提供
賽事最終已於6月25日圓滿落幕，其中Mariette號與The Lady Anne號則分別獲得多桅縱帆船和獨桅縱帆船的優勝。圖／RICHARD MILLE提供
賽事最終已於6月25日圓滿落幕，其中Mariette號與The Lady Anne號則分別獲得多桅縱帆船和獨桅縱帆船的優勝。圖／RICHARD MILLE提供

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