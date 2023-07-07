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免票入場／YES！We are here together！星巴克25週年特展明天開展

聯合報／ 記者羅建怡／台北即時報導
睽違4年，星巴克歡慶登台25週年，全新特展7月8日起於華山1914文化創意產業園區中2館登場。圖／星巴克提供
睽違4年，星巴克歡慶登台25週年，全新特展7月8日起於華山1914文化創意產業園區中2館登場。圖／星巴克提供

「YES!We are here together!」，這是星巴克邁入台灣市場第25週年，開展全新篇章所規劃的「星巴克25週年特展」，有回顧、也有展望，以及更多創新體驗。25週年限定的玻璃小熊組、Bearista大熊寶寶、紀念T與馬克杯，更是星迷們鎖定必要入手的4大星品。

走過25年，星巴克深耕在地，透過數位工具深化跟民眾的交流，至今星巴克App已超過360萬次下載，星禮程會員數超過320萬，平均每8人中就有1人是星巴克會員。近幾年導入星巴克App行動預點服務，及LINE官方帳號綁定會員等，提供消費者更彈性專屬的服務及更即時的資訊。

呼應星巴克永續願景，以及全球星巴克2025年開展一萬間綠色門市的目標，台灣市場也將於近年開設第一間Greener Store。此店必須每年通過星巴克與世界自然基金會(World Wide Fund for Nature, WWF)、SCS Global Services共同制定的25項標準之稽查與認證，期望能夠透過全新店型，促進節能、節水、減廢、再生能源、責任採購、健康環境、夥伴參與，從而達到有效減少門市碳排放、水資源浪費和垃圾量的目標。

致敬與展望25週年，星巴克於7月8日至7月23日在台北華山文創園區中2館開設「星巴克25週年特展」，除邀請5位名人如奧運金牌國手王齊麟、美食家Liz高琹雯等人共同分享他們的第一杯星巴克，喚起民眾與星巴克共度的時光外，展覽最特別之處，還有不提供一次性紙杯，歡迎大家自帶環保杯入場體驗，現場也提供星巴克循環杯服務。

亮點展區還有「25週年紀念視覺互動拼圖區」，國際插畫家鄒駿昇Page以溫暖歡快的概念出發，將品牌經典雋永的元素、藝術家的超現實奇想，以復古前衛筆觸詮釋，細膩捕捉人們齊聚的歡聲笑語。特展中，參展人將成為有趣的拼圖，透過互動遊戲，分享共同回憶，也成為完整這幅畫面的關鍵人物。

想帶點回憶回家，「25週年特展回憶拍貼機」可以封存美好的當下；咖啡也能以五感體驗，「5感咖啡體驗區」是星巴克在台灣25年的回顧與展望，走進此區，不妨打開感官，用五感體驗星巴克的咖啡之旅。

還有一處不可錯過的拍照打卡點「25週年特展植物牆」，選用蕨類、觀葉及熱帶植物，搭配星巴克招牌女神頭像、由國際插畫家鄒駿昇Page繪製的25週年紀念logo，打造出生機盎然的植物牆，人入景中，怎麼站都是美拍。

星巴克全台特色門市被稱為「網美務必打卡」、「旅人絕對朝聖」之地，這些門市或者融入古蹟之中、與社區共榮，也許在都會林蔭間展現另一種度假風情，從建築、裝潢風格到特色餐飲，各自構築出讓人回味再三的美好景點。展場也規劃了「5間星巴克特色門市」，走逛一回，就像一場迷人的咖啡小旅行。

●特展推薦喝：5大特色飲品

氮氣系列／氮氣醇濃抹茶咖啡

氮氣醇濃抹茶咖啡為「星巴克25週年」搶先首賣的飲品。亞洲人喜愛的茶搭配牛奶，以滑順奶油質地的氮氣搭配醇厚茶香的抹茶，交織出迷人的新滋味！

氮氣系列／氮氣冷萃咖啡歐蕾

奶油一般滑順的氮氣口感，加倍綿密的體驗，口感更自然甘甜，可體驗更具豐富層次的享受。

星沁爽／芒果火龍果椰奶星沁爽

融合了清爽的椰奶以及芒果、火龍果的熱帶風味，搭配芒果火龍果果乾。椰奶香和水果風味的完美平衡，帶來夏日的舒緩與活力。

荔枝百里香風味特調咖啡

入口感受到百里香與啤酒風味蜂蜜的甜蜜，再迎來荔枝與黑醋栗的濃郁果香，最後尾韻品嘗到咖啡的苦澀回甘。

星巴克25週年啤酒

概念來自荔枝百里香風味特調咖啡，以百里香、蜂蜜與檸檬的清爽風味搭配溫和的荔枝與黑醋栗的酸甜果香，香氣迷人且回甘、清爽有層次。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

●特展推薦買：4款限定商品

星巴克25周年玻璃小熊組

與W春池計畫合作推出，白綠組合搭配展現玻璃巧妙且清透的工藝技術，完美保留玻璃獨特光澤與細膩質感，更蘊含著永續愛地球的重要訊息。售價6,980元。

星巴克25周年Bearista大熊寶寶

放大版Bearista熊寶寶扮演著咖啡師的角色，腳底還有專屬編號和25週年的識別LOGO，充滿了紀念價值和獨特性。售價4,280元。

星巴克25周年紀念T

經典STARBUCKS LOGO搭配25周年星巴克紀念印花，每處細節都展現出星巴克的品牌精神。售價590元。

星巴克25週年紀念馬克杯

以星巴克25週年主視覺搭配25週年的識別LOGO，是今年最值得收藏的星巴克馬克杯。售價550元。

●特展贈禮勿錯過：展場3大活動

1.特展內消費即贈特展好友分享券乙張，贈完為止。

2.特展當日單筆消費滿1,200元、憑發票可獲特展限定拼圖乙組，贈完為止。

3.購買25週年紀念組乙組即贈特展拍貼體驗券乙張。

●「星巴克25週年特展」展出資訊

時間：2023年7月8日(六)~7月23日(日)、12:00~20:00

地址：台北市八德路一段一號(華山1914文化創意產業園區中2館)

門票：免票入場

荔枝百里香風味特調咖啡。圖／悠旅生活事業股份有限公司提供
荔枝百里香風味特調咖啡。圖／悠旅生活事業股份有限公司提供
「星巴克25週年特展」相關資訊可查QRcode。圖／悠旅生活事業股份有限公司提供
「星巴克25週年特展」相關資訊可查QRcode。圖／悠旅生活事業股份有限公司提供
濃縮25年來的美好回憶，星巴克25週年特展一連16天免費入場。圖／星巴克提供
濃縮25年來的美好回憶，星巴克25週年特展一連16天免費入場。圖／星巴克提供
星巴克25週年紀念啤酒。圖／悠旅生活事業股份有限公司提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
星巴克25週年紀念啤酒。圖／悠旅生活事業股份有限公司提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
25週年限定商品特展買得到，是星迷今年必收的星巴克藏品。圖／星巴克提供
25週年限定商品特展買得到，是星迷今年必收的星巴克藏品。圖／星巴克提供
大熊寶寶。圖／悠旅生活事業股份有限公司提供
大熊寶寶。圖／悠旅生活事業股份有限公司提供
玻璃小熊組。圖／悠旅生活事業股份有限公司提供
玻璃小熊組。圖／悠旅生活事業股份有限公司提供
紀念T。圖／悠旅生活事業股份有限公司提供
紀念T。圖／悠旅生活事業股份有限公司提供
氮氣醇濃抹茶咖啡。圖／悠旅生活事業股份有限公司提供
氮氣醇濃抹茶咖啡。圖／悠旅生活事業股份有限公司提供
走進台灣星巴克25週年特展，共同探索你與星巴克的旅程。圖／星巴克提供
走進台灣星巴克25週年特展，共同探索你與星巴克的旅程。圖／星巴克提供
星巴克25週年特展以開放式佈局打造舒適空間。圖／星巴克提供
星巴克25週年特展以開放式佈局打造舒適空間。圖／星巴克提供
紀念馬克杯。圖／悠旅生活事業股份有限公司提供
紀念馬克杯。圖／悠旅生活事業股份有限公司提供
氮氣冷萃咖啡歐蕾。圖／悠旅生活事業股份有限公司提供
氮氣冷萃咖啡歐蕾。圖／悠旅生活事業股份有限公司提供

星巴克 咖啡 荔枝

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