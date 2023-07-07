快訊

訂錯機票「害24人滯留印度」！ 領隊「1舉動」惹怒全場 旅行社緊急道歉認賠

評／準公幼品質差 兒盟籲：強化退場機制

若台海衝突…不只台灣慘 這三個國家也很危險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中直飛日本名古屋航線取消？ 台中機場這樣說

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中國際機場。圖／本報資料照
台中國際機場。圖／本報資料照

暑假敲鑼，不少國人到日本旅遊，卻傳出預計從台中直航日本名古屋航班取消，引發議論。台中市府表示，據航空公司說法因日幣貶值，日旅客出國意願低，將爭取多個航線。台中國際機場指出，從未接獲航空公司遞出日本名古屋直飛申請，其餘航線不受影響。

近期日幣貶值，國人旅日熱絡，卻傳出台中直飛日本名古屋直航取消。台中市觀旅局轉述航空業者說法，因日幣貶值，日本旅客出國意願降低，航班無法單靠台灣旅客，需另闢旅遊人潮。

台中國際機場表示，各家航空公司都會有預訂航線規劃，但仍須正式送出申請，經相關單位核准通過，才能啟航；並指出，台中往返日本名古屋直航路線，台中機場從未接獲航空公司提出申請。

觀旅局表示，7月台中國際機場航班，包含定期航班有越南河內、胡志明、香港，本月2日有澳門線首航；本月2日，包機有越南峴港、韓國釜山。市府也積極與日本其他城市洽談，泰國、馬來西亞及柬埔寨也保持密切聯繫。

日本 機場 名古屋

延伸閱讀

歷史總是驚人相似？「瓦格納兵變」讓人聯想到的日本歷史事件

馬斯克推特「限流」影響創作 日本繪師現微博移民潮！官方主動彙整資料

反制日本核廢水排海 大陸宣布禁止福島等10縣食品進口

日本名導三宅唱不捨憂鬱症患者離世 溫情喊話「不能輸」

相關新聞

台中直飛日本名古屋航線取消？ 台中機場這樣說

暑假敲鑼，不少國人到日本旅遊，卻傳出預計從台中直航日本名古屋航班取消，引發議論。台中市府表示，據航空公司說法因日幣貶值，...

一嘟嘴就能迷倒李俊昊 潤娥優雅紅唇色號曝光買得到

夯劇「歡迎來到王之國」備受討論，其中男女主角李俊昊、潤娥，之前更傳出緋聞戀情，而在劇中兩人更是狂冒粉紅泡泡。劇中飾演飯店...

成績單別丟「MAMA請你吃炸雞」！網友狂喊：衝了

雖然已經放暑假，但成績單千萬別急著丟！位於台中「Oh！MAMA Chicken」7月全月推出學生專屬「MAMA請你吃炸雞...

王品招待鮑魚扇貝、炸牡蠣、鐵板牛！手機玩遊戲就送豪華菜色

滑滑手機揪人吃飯、玩遊戲，王品集團旗下的四大品牌即加碼豪華贈菜，包括夏慕尼款待一人一份「海洋鮑貝」，品田牧場、hot 7...

肉大人「4人同行1人免費」！米腸冰免費嘗、生啤買1送1

炎夏還是要吃鍋！復興空廚旗下餐飲品牌「肉大人」為了這群真心愛火鍋的食客，推出超優惠方案，周一至周五11:30~14:00...

奇異博士換新衣！康伯拜區拍廣告 網：他穿什麼我都買

自然的植物，總孕育著無窮的生命力，以及關於結構、色彩、形體、質感的造物主的奇蹟。Prada發表2023秋冬女裝與男裝形象...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦