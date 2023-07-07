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台中直飛日本名古屋航線取消？ 台中機場這樣說
暑假敲鑼，不少國人到日本旅遊，卻傳出預計從台中直航日本名古屋航班取消，引發議論。台中市府表示，據航空公司說法因日幣貶值，日旅客出國意願低，將爭取多個航線。台中國際機場指出，從未接獲航空公司遞出日本名古屋直飛申請，其餘航線不受影響。
近期日幣貶值，國人旅日熱絡，卻傳出台中直飛日本名古屋直航取消。台中市觀旅局轉述航空業者說法，因日幣貶值，日本旅客出國意願降低，航班無法單靠台灣旅客，需另闢旅遊人潮。
台中國際機場表示，各家航空公司都會有預訂航線規劃，但仍須正式送出申請，經相關單位核准通過，才能啟航；並指出，台中往返日本名古屋直航路線，台中機場從未接獲航空公司提出申請。
觀旅局表示，7月台中國際機場航班，包含定期航班有越南河內、胡志明、香港，本月2日有澳門線首航；本月2日，包機有越南峴港、韓國釜山。市府也積極與日本其他城市洽談，泰國、馬來西亞及柬埔寨也保持密切聯繫。
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