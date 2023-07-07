「迪士尼動畫展」百年慶典盛大開展 三創生活會員享購票優惠
華特迪士尼動畫工作室成立100周年，百年慶典活動在世界各地熱鬧登場，全球巡迴締造好口碑的「迪士尼動畫展」於今年登台，台灣唯一一站在中正紀念堂盛大開展。由華特迪士尼動畫研究圖書館授權，自超過6,500萬件的珍貴藝術作品中，精選出500多件的經典作品手稿、素描、彩稿、概念藝術作品，搭配經典動畫場景與影片，引領觀眾走進迪士尼百年魔法魅力。
共同慶祝迪士尼百歲生日，「迪士尼動畫展」邀請 三創生活共襄盛舉，於三創40萬會員感謝慶合作祭出折扣活動，即日起至7月31日持三創生活app至展覽現場購票可享優惠價360元（原價420元），邀請喜愛動畫、藝文的會員欣賞迪士尼的百年創舉，更期望在炎炎夏日攜手為迪士尼粉絲打造一場完美出遊提案！
「迪士尼動畫展」於 2023 年 6 月 21日至2023年10月11日在中正紀念堂一展廳（臺北市中正區中山南路21號）展出。購票請上 udn售票網，客服專線請洽02-2649-1689 （每日09:00~18:00）。
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