肉大人「4人同行1人免費」！米腸冰免費嘗、生啤買1送1

炎夏還是要吃鍋！復興空廚旗下餐飲品牌「肉大人」為了這群真心愛火鍋的食客，推出超優惠方案，周一至周五11:30~14:00午間套餐可享四人同行一人免費，點套餐再送飯後趣味甜品「米腸冰」，消暑聖品Asahi生啤酒全天候時段買一送一。

肉大人位於台北市東區216巷餐飲激戰區，以三種發酵湯頭：酸菜白肉、泡椒麻辣、蒜頭釀味噌，搭配優質肉品和海鮮為主打。其涮火鍋選項有近10種肉類及10種海鮮，包括台灣雲林究好豬帶皮豬五花、伊比利豬肉松阪、美國無骨牛小排、澳洲羊梅花、澳洲M8和牛、到富豪美食排行榜上的日本尾崎和牛等，每日提供的肉片厚薄還會依據其肥瘦品質做些許調整。

此外，好肉除了「涮」，還有「煮」、「燙」、「沖」。肉大人建議，品嘗肉片時，火鍋湯頭須維持沸騰狀態，豬肉適合放入湯中久煮，海鮮魚片蝦等適合以湯勺裝著燙、時間不宜過長，和牛則適合將其放入碗中，以從鍋中舀起的沸騰湯頭沖下，想要吃到軟嫩好吃的肉，樂趣和秘密就在這些講究的方式中。

如果想輕鬆點，肉大人推薦，酸白菜湯頭搭配雲林究好豬帶皮豬五花、泡椒麻辣湯頭搭配美國無骨牛小排、蒜頭味噌湯頭搭配台灣去骨雞腿肉。

每日限量供應的趣味甜品「米腸冰」，最外層仿製糯米腸的部分是白巧克力，些許胡椒粒的點綴更顯仿真，內裹喜氣紅的綜合莓果雪酪，像蘸了醬料的台式小吃大腸包小腸，既有趣又清爽迷人。相關資訊可洽：02-2711-3808。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康