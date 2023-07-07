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奇異博士換新衣！康伯拜區拍廣告 網：他穿什麼我都買

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
康伯拜區（Benedict Cumberbatch）為Prada拍攝全新形象廣告，展現詩意而抽象的隱喻，並成功於品牌網路社群引起熱烈討論。圖／Prada提供
康伯拜區（Benedict Cumberbatch）為Prada拍攝全新形象廣告，展現詩意而抽象的隱喻，並成功於品牌網路社群引起熱烈討論。圖／Prada提供

自然的植物，總孕育著無窮的生命力，以及關於結構、色彩、形體、質感的造物主的奇蹟。Prada發表2023秋冬女裝與男裝形象廣告，但破天荒找來包含「奇異博士」班乃迪克康博拜區（Benedict Cumberbatch）五位演員，透過與花朵的直面對立，展現出隱喻的詩意。

一系列靜態與動態的影像中，包含Benedict Cumberbatch、跨性別模特兒Hunter Schafer、澳洲演員Kodi Smit-McPhee、曾在《黑豹2》中擔綱的英國演員Letitia Wright與中國男演員李現，分別與自己等身大比例的花朵對望著；花朵的姿態不僅直立，更以單一型態與所代表的物種、揭示了日常與永恆之美，也借此投射出服裝與人的多重可能性。

來自比利時的攝影師Willy Vanderperre原本便曾為多個時尚品牌掌鏡，並深受設計師Raf Simons推崇，本次形象視覺正出他的掌鏡。而發表的五組影像中，Benedict Cumberbatch穿上了一身牛角釦連帽外套，除在Prada IG「吸讚」4.6萬次，也讓網友趣味留言「博士的新衣這次沒有藍跟紅色了」、「不管他穿什麼我都買單啦！」

此外Hunter Schafer則身穿紅色成套西裝外套並與一株紅色花蕊對望，品牌代言人李望則身穿一件白色澎鬆上衣並手持金屬色的亮面手提包，宛如放大版的隨身酒瓶、充滿趣味，也成功引起話題。

Prada代言人李望身穿白色上衣並手持金屬色亮面手提包，宛如放大版的隨身酒瓶、充滿趣味。圖／Prada提供
Prada代言人李望身穿白色上衣並手持金屬色亮面手提包，宛如放大版的隨身酒瓶、充滿趣味。圖／Prada提供
Prada發表2023秋冬女裝與男裝形象廣告，透過五位演員與花朵的直面對立，展現出隱喻的詩意。圖／翻攝自 IG @ Prada（合成圖）
Prada發表2023秋冬女裝與男裝形象廣告，透過五位演員與花朵的直面對立，展現出隱喻的詩意。圖／翻攝自 IG @ Prada（合成圖）
Benedict Cumberbatch在形象廣告中穿上一身牛角釦連帽外套，讓網友立挺留言「不管他穿什麼我都買單啦！」圖／翻攝自 IG @ Prada
Benedict Cumberbatch在形象廣告中穿上一身牛角釦連帽外套，讓網友立挺留言「不管他穿什麼我都買單啦！」圖／翻攝自 IG @ Prada

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