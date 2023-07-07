奇異博士換新衣！康伯拜區拍廣告 網：他穿什麼我都買

自然的植物，總孕育著無窮的生命力，以及關於結構、色彩、形體、質感的造物主的奇蹟。Prada發表2023秋冬女裝與男裝形象廣告，但破天荒找來包含「奇異博士」班乃迪克康博拜區（Benedict Cumberbatch）五位演員，透過與花朵的直面對立，展現出隱喻的詩意。

一系列靜態與動態的影像中，包含Benedict Cumberbatch、跨性別模特兒Hunter Schafer、澳洲演員Kodi Smit-McPhee、曾在《黑豹2》中擔綱的英國演員Letitia Wright與中國男演員李現，分別與自己等身大比例的花朵對望著；花朵的姿態不僅直立，更以單一型態與所代表的物種、揭示了日常與永恆之美，也借此投射出服裝與人的多重可能性。

來自比利時的攝影師Willy Vanderperre原本便曾為多個時尚品牌掌鏡，並深受設計師Raf Simons推崇，本次形象視覺正出他的掌鏡。而發表的五組影像中，Benedict Cumberbatch穿上了一身牛角釦連帽外套，除在Prada IG「吸讚」4.6萬次，也讓網友趣味留言「博士的新衣這次沒有藍跟紅色了」、「不管他穿什麼我都買單啦！」