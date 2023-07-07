「龜鹿二仙膠補湯＋雞腿肉丁飯」豪華組！每日限量50套
在容易疲倦的日子裡，許多民眾喜歡喝碗補湯，「溫補」一下身心。甫於今年6月在台北東區商圈開幕的「一味難求」，主打透過家傳三代的秘方，以龜鹿二仙膠等二十餘種中藥材，推出「如膠似漆珍補湯」，搭配上黃金蔥酥雞腿肉飯，帶來大大的滿足感。
「一味難求」本身定位為「雞肉飯餐廳」，店內均提供「黃金蔥酥雞腿肉飯＋湯品」的套餐組合。其中擔任主角的「黃金蔥酥雞腿肉飯」，是將花蓮米搭配雞油入味後，並搭配上切塊的雞腿丁，口感更為油潤飽滿；入饌的招牌黃金蔥酥，則是選用雲林的紅蔥頭手切、油炸而成，質地爽口還具有蔥絲口感，大大增添雞肉飯的香氣與層次。
由於一味難求創辦人的外婆過去持有中醫師證照，擅長為家人調配溫補料理，因此特別選用祖傳三代的特製秘方，打造「如膠似漆珍補湯」作為招牌湯品。湯底以鹿角、龜板、枸杞、人參四味藥熬膏而成，還添加二十多種藥材，湯色黝黑並帶著些許油光，入口溫潤微甘，可搭配「豬腳」或是「雞腿」品嚐。
除此之外，店內另有「特製蕃茄牛肉湯」，以多種蔬果熬煮湯頭，滋味清甜順口，同時搭配軟嫩入味的牛肉、日本蘿蔔、蕃茄，一樣是店內的明星商品。此外，還有「手工餫飩湯」、「手工魚丸湯」等不同湯品可以搭配選擇。
套餐中，除了黃金蔥酥雞腿肉飯與湯品，同時還搭配上3品小菜，以及自製的「桃膠紅棗燉蓮子」作為甜品，並依照湯品不同而定價。其中搭配「如膠似漆珍補湯（豬腳／雞腿）」均為每套380元，每日各限量25碗；搭配「特製蕃茄牛肉湯」每套330元；搭配手工餫飩湯、手工魚丸湯等湯品，每套則為200元。
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