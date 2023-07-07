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奧本電剪「家庭理髮組」創造親子互動的家庭理髮新體驗

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

近年來，人們越來越注重家庭親子互動和疫情下的安全，因此越來越多的家庭選擇在家中進行理髮。URBANER奧本電剪對這一需求，研發並推出一系列的「家庭理髮套組」，為家庭提供了一個親子互動和家庭理髮的新體驗，發行後反應熱烈僅一個多月便在嘖嘖募資平台上突破百萬的佳績。

理髮套組內獨特的電剪設計不僅具有大小刀頭的替換、全機防水功能，可輕鬆水洗清潔，貼心搭配不落地圍兜，使理髮過程更加整潔。同時，圓角刀頭的設計能夠避免對皮膚造成刺激或傷害，特別適合為兒童進行理髮。這讓家長們不再擔心使用傳統電剪、剪刀可能引起的意外，更能安心地為孩子剪髮，同時孩子們也能享受到愉快的理髮體驗。而身為台灣品牌的URBANER奧本電剪，同時也擁有著「MIT製造標章」，為產品提供可靠的保證。每一個電剪都經過嚴格的品質控制，確保性能穩定、耐用可靠，讓消費者在使用時更加放心。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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其理髮組的設計理念不局限於「只是工具」而已的概念，更蘊含著促進親子互動的遊戲元素。透過這些互動遊戲，理髮變得有趣起來，同時培養孩子們的創造力和想像力，讓家長和孩子們在理髮的過程中一同創造特別的回憶。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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為了幫助家長更好地掌握理髮技巧，奧本也製作多部兒童理髮教學影片。這些影片詳細介紹理髮的步驟和技巧，讓家長們能夠更自信地為孩子們打造出滿意的髮型。如果你也想體驗親子理髮的樂趣，即日起於有.設計 uDesign電商設計平台上線，現在$2,099即可入手奧本電剪｜家庭理髮組，詳細商品資訊請見商品頁面查詢。

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