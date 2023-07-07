奧本電剪「家庭理髮組」創造親子互動的家庭理髮新體驗

近年來，人們越來越注重家庭親子互動和疫情下的安全，因此越來越多的家庭選擇在家中進行理髮。URBANER奧本電剪對這一需求，研發並推出一系列的「家庭理髮套組」，為家庭提供了一個親子互動和家庭理髮的新體驗，發行後反應熱烈僅一個多月便在嘖嘖募資平台上突破百萬的佳績。

理髮套組內獨特的電剪設計不僅具有大小刀頭的替換、全機防水功能，可輕鬆水洗清潔，貼心搭配不落地圍兜，使理髮過程更加整潔。同時，圓角刀頭的設計能夠避免對皮膚造成刺激或傷害，特別適合為兒童進行理髮。這讓家長們不再擔心使用傳統電剪、剪刀可能引起的意外，更能安心地為孩子剪髮，同時孩子們也能享受到愉快的理髮體驗。而身為台灣品牌的URBANER奧本電剪，同時也擁有著「MIT製造標章」，為產品提供可靠的保證。每一個電剪都經過嚴格的品質控制，確保性能穩定、耐用可靠，讓消費者在使用時更加放心。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

其理髮組的設計理念不局限於「只是工具」而已的概念，更蘊含著促進親子互動的遊戲元素。透過這些互動遊戲，理髮變得有趣起來，同時培養孩子們的創造力和想像力，讓家長和孩子們在理髮的過程中一同創造特別的回憶。

圖 / 有.設計 uDesign 提供