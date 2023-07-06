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更熱的天氣來了！明4縣市恐飆38度極端高溫 全台「火烤番薯」到這日

隨時隨地都能拍成時尚大片 金泰亨、許光漢人帥真好

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI品牌形象大使許光漢搶先穿上FENDI即將上市的秋冬男裝。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使許光漢搶先穿上FENDI即將上市的秋冬男裝。圖／FENDI提供

帥氣男神怎麼度過炎熱的夏季？BTS防彈少年團成員金泰亨（V）偏好穿著T恤搭配牛仔褲，身為時尚達人的他總會善用配件小物為造型做出變化，例如近期在各地機場被捕捉到的機場穿搭照片中，就可以看到他以CELINE棒球帽、墨鏡、甚至頭罩式耳機等造型小物做出造型變化，並在氣溫變化之際以略微寬鬆的休閒西裝外套為休閒造型增添稍微書卷的優雅氣息。

不過最近潮流走在最前面的男裝絕對要數上下同款的套裝造型，不論是鮮明亮眼的印花或獨特紋理的設計細節，只要上下半身成套就能展現時髦度。韓星朴寶劍日前在機場被捕捉到穿CELINE紮染印花的連帽運動衫短褲套裝，簡單搭配棒球帽和運動鞋就完美展現夏季度假感的休閒時尚。而身為FENDI品牌形象大使許光漢，則是在搶先穿上7月13日才要上市的FENDI秋冬23新款棕色FF LOGO牛仔外套套裝，配上最新男仕Peekaboo包款現身義大利街頭，以別具辨識度的設計讓舒適的日常穿著更添奢華優雅。

TRIOMPHE帆布CELINE印花雙拉鍊信差袋by CELINE HOMME，54,000元。圖／CELINE提供
TRIOMPHE帆布CELINE印花雙拉鍊信差袋by CELINE HOMME，54,000元。圖／CELINE提供
韓星朴寶劍穿紮染印花寬鬆連帽衫與短褲by CELINE HOMME。圖／CELINE提供
韓星朴寶劍穿紮染印花寬鬆連帽衫與短褲by CELINE HOMME。圖／CELINE提供
BTS防彈少年團成員V金泰亨穿CELINE T恤配牛仔褲。圖／CELINE提供
BTS防彈少年團成員V金泰亨穿CELINE T恤配牛仔褲。圖／CELINE提供
BTS防彈少年團成員V金泰亨穿CELINE T恤配黑色牛仔褲。圖／CELINE提供
BTS防彈少年團成員V金泰亨穿CELINE T恤配黑色牛仔褲。圖／CELINE提供
韓星朴寶劍穿紮染印花寬鬆連帽衫與短褲by CELINE HOMME。圖／CELINE提供
韓星朴寶劍穿紮染印花寬鬆連帽衫與短褲by CELINE HOMME。圖／CELINE提供
朴寶劍、金泰亨、許光漢示範最潮時尚穿搭。圖／CELINE、FENDI提供
朴寶劍、金泰亨、許光漢示範最潮時尚穿搭。圖／CELINE、FENDI提供
中國大陸男星許凱搶先穿上FENDI即將上市的秋冬男裝。圖／FENDI提供
中國大陸男星許凱搶先穿上FENDI即將上市的秋冬男裝。圖／FENDI提供
BTS防彈少年團成員V金泰亨穿CELINE，以西裝外套搭配T恤牛仔褲。圖／CELINE提供
BTS防彈少年團成員V金泰亨穿CELINE，以西裝外套搭配T恤牛仔褲。圖／CELINE提供
TRIOMPHE帆布CELINE印花VOYAGE中型旅行袋CELINE BY HEDI SLIMANE，77,000元。圖／CELINE提供
TRIOMPHE帆布CELINE印花VOYAGE中型旅行袋CELINE BY HEDI SLIMANE，77,000元。圖／CELINE提供
FENDI品牌形象大使許光漢搶先穿上FENDI即將上市的秋冬男裝。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使許光漢搶先穿上FENDI即將上市的秋冬男裝。圖／FENDI提供
BTS防彈少年團成員V金泰亨穿CELINE T恤配黑色牛仔褲。圖／CELINE提供
BTS防彈少年團成員V金泰亨穿CELINE T恤配黑色牛仔褲。圖／CELINE提供
BTS防彈少年團成員V金泰亨穿CELINE，以西裝外套搭配T恤牛仔褲。圖／CELINE提供
BTS防彈少年團成員V金泰亨穿CELINE，以西裝外套搭配T恤牛仔褲。圖／CELINE提供
BTS防彈少年團成員V金泰亨穿CELINE T恤配牛仔褲。圖／CELINE提供
BTS防彈少年團成員V金泰亨穿CELINE T恤配牛仔褲。圖／CELINE提供
FENDI品牌形象大使許光漢搶先穿上FENDI即將上市的秋冬男裝。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使許光漢搶先穿上FENDI即將上市的秋冬男裝。圖／FENDI提供
印花尼龍腰包by CELINE HOMME，43,000元。圖／CELINE提供
印花尼龍腰包by CELINE HOMME，43,000元。圖／CELINE提供
TRIOMPHE 01太陽眼鏡by CELINE HOMME，16,250元。圖／CELINE提供
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