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FRIDAYS獨創6種義麵新吃法 穿義大利3色旗內用送開胃菜

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
開展餐飲集團營運長李宏智。圖／開展餐飲集團提供。
開展餐飲集團營運長李宏智。圖／開展餐飲集團提供。

美式餐廳 TGI FRIDAYS 今夏以義大利麵為主軸，推出「World of Pasta 麵的義饗世界」翻玩創意，將中式、美式、墨式等各國料理元素，巧妙融入義大利麵中，創造出令人意想不到的多元風味。7月11日至10月2日新品上市期間，穿義大利三色旗「綠、白、紅」顏色元素到店用餐，還可獲得招待義式經典開胃菜。

TGI FRIDAYS 今夏「World of Pasta 麵的義饗世界」捨棄廣受歡迎的經典肉醬、青醬等口味，獨創中式、美墨、阿根廷式等6款異國風味十足的義大利麵，將各國料理元素完美融入義式料理中，顛覆民眾對義大利麵的想像。

最引人注目的「宮保炒義大利麵」，一枚幸運餅乾放置於盤中一同上桌，宮保醬料搭配雞肉、甜豆、櫛瓜、甜椒，再 加花生角、紅辣椒等精髓，與義大利細扁麵一起享用，完美呈現中美混搭風味。代表南美風情的「阿根廷青醬烤蝦蕃茄麵」以蕃茄馬利納拉醬為基底，搭配義大利寬麵及兩大串淋上阿根廷青醬的碳烤鮮蝦，異國風味熱情上桌。

「德墨濃起司肉醬筆尖麵」則是濃郁風味代表，香濃的起司馬利納拉 醬，加入炒香的西班牙風味絞肉，以及帶有奶油香的蔬菜一同拌炒，最後撒上費達起司、香菜及墨西哥玉米餅，層次豐富誘人。此外也跟上蔬食趨勢推出「雙色蘑菇蔬菜筆尖麵」奶醬筆尖麵拌炒 豐富蔬菜，搭配香酸可口的馬利納拉醬，呈現雙醬風味。

為了海鮮控準備的「義大利漁夫扁麵」，以義大利細扁麵配上鮮蝦、魚肉、小管圈等新鮮食材創造鮮甜海味。「紅惡魔牛排義大利麵」將炭烤至七分熟的牛排與義大利麵的巧妙融合，是肉食主義的最愛。

適逢由 TGI FRIDAYS 所舉辦的「2023 台灣花式調酒校園邀請賽」開放報名中，素有調酒界奧林匹克之稱的「TGI FRIDAYS 台灣花式調酒大賽」，首次聯名高雄餐旅大學餐飲管理系、義守大學餐旅管理學系、中國文化大學觀光事業學系、實踐大學餐飲管理學系、台北城市科技大學餐飲事業系、宏國德霖科技大學餐旅管理系、萬能科技大學餐飲管理系、靜宜大學觀光事業學系、弘光科技大學餐旅管理系、台南應用科技大學餐飲系等全台 10 所大專院校系所一同舉辦，邀請各大專院校及高中職在校學生參加比賽，更祭出萬元獎金及 TGI FRIDAYS 餐廳外場襄理的任用聘書作為冠軍獎項，希望能吸引更多優秀人才參賽。

「TGI FRIDAYS 台灣花式調酒大賽」素有調酒界奧林匹克之稱。圖／開展餐飲集團提供。
「TGI FRIDAYS 台灣花式調酒大賽」素有調酒界奧林匹克之稱。圖／開展餐飲集團提供。
TGI FRIDAYS拋開經典口味束縛，多元異國風味入菜，獨創義麵新吃法。圖／開展餐飲集團提供。
TGI FRIDAYS拋開經典口味束縛，多元異國風味入菜，獨創義麵新吃法。圖／開展餐飲集團提供。
「宮保炒義大利麵」完美呈現中美混搭風味。圖／開展餐飲集團提供。
「宮保炒義大利麵」完美呈現中美混搭風味。圖／開展餐飲集團提供。
「World of Pasta 麵的義饗世界」翻玩義大利麵，將中式、美、墨、阿根廷元素全入菜。圖／開展餐飲集團提供。
「World of Pasta 麵的義饗世界」翻玩義大利麵，將中式、美、墨、阿根廷元素全入菜。圖／開展餐飲集團提供。

義大利 阿根廷

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