冠軍獨得價值70萬元大獎！德州鮮切牛排IG Reels挑戰賽來了
開展餐飲集團旗下連鎖餐廳Texas Roadhouse德州鮮切牛排，7月7日至8月15日邀請民眾一同參加IG Reels舞蹈挑戰賽，冠軍將獲得價值60萬元星宇航空台北—美國洛杉磯商務艙雙人來回機票，以及新台幣10萬元旅遊基金。
Texas Roadhouse德州鮮切牛排以提供正宗的美式餐點和西部排舞（Line Dance）表演而聞名，在每個餐期之間，店內夥伴會帶來充滿熱情的經典排舞表演，讓顧客享受美食之餘，也感受到西部文化的魅力。
德州鮮切牛排今夏首度舉辦IG Reels Line Dancing舞蹈挑戰賽，特別邀請曾獲多項舞蹈比賽冠軍的高人氣網紅許凱皓來編舞。活動期間拍攝模仿官方IG指定的舞蹈影片，上傳至個人IG Reels且確保帳號設為公開，在影片內文中標記@texasroadhouse.tw ，並加入指定標籤（Hashtag）：「#跟著德州鮮切牛排跳起來」和「#德州鮮切牛排送你遊玩洛杉磯」。所有的參賽影片將根據一系列評選標準，由數位專業舞蹈老師和官方人員進行評分，包括音樂節奏性（25%）、自信與熱情（25%）、影片吸睛程度（25%）以及人氣程度（25%）。最終，將於8月21日公布一支2023年最佳Line Dancing舞蹈挑戰影片獲頒大獎。
除參與線上IG舞蹈挑戰活動外，全台5家分店於7月11日至8月7日期間，舉辦西部排舞內部爭霸賽。顧客在品嚐正宗美式料理的同時，同步現場感受夥伴們排舞表演的熱情，讓用餐體驗更加生動有趣。透過投票網站為喜愛的隊伍投下神聖的一票，有機會抽中價值1,500元的餐券，與德州鮮切牛排一同度過歡樂與美味的夏季。
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