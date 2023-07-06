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科普扎根、吸引更多女力投入半導體業 科教館扮推手

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
科學教育館與台灣應材共同打造的「半導體未來館」，今日由應材台灣區總裁余定陸（左2）和科教館館長劉火欽（右3）主持開幕。記者簡永祥/攝影
科學教育館與台灣應材共同打造的「半導體未來館」，今日由應材台灣區總裁余定陸（左2）和科教館館長劉火欽（右3）主持開幕。記者簡永祥/攝影

由國立台灣科學教育館與台灣應用材料公司共同打造的「半導體未來館」，今（6）日今日正式開幕，並趁著暑假期間推出全新的半導體展，透過有趣的互動遊戲、動手樂工作坊和豐富展品和插畫，全方位、多角度帶領大眾了解半導體。

科教館館長劉火欽在致詞時表示，這是科教館與應用材料再次合作推廣半導體，在科教館6樓展出融入藝術元素的半導體新科技，這也是科教館自2007年合作以來，16餘年來持續扎根科普教育。

劉火欽說，台灣經濟的護國神山其實就是半導體產業，但半導體產業仍面臨少子化，人才短缺的嚴峻挑戰，因此帶領更多的小孩從國小、國中就認識與生活息息相關的半導體產業，將可延續台灣經濟的榮耀，甚至也可藉此讓很多女生更進入了解半導體產業，為半導體產業注入更多的女力。

應材集團副總裁暨台灣區總裁余定陸表示，半導體無所不在，在AI與大數據時代脈動中扮演要角。應材身為全球半導體設備領先業者，主要晶圓大廠皆為合作夥伴。公司重視創新，捐贈單晶體多反應設備，也鼓勵員工貢獻自身專業，志工參與展覽策畫、職涯分享、科普解說，挹注資源深耕科普教育，更透過科學互動體驗艱深複雜的半導體知識，啟發學童對科學素養與探索的熱情，與時具進地培力下一代產業生力軍，實現更美好的未來。

半導體 女生

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