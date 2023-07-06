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新莊人久等了！「海底撈」進駐宏匯廣場時間點曝光

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
海底撈預計今年暑假進駐宏匯廣場。圖／宏匯廣場提供
海底撈預計今年暑假進駐宏匯廣場。圖／宏匯廣場提供

去年底海底撈在人力銀行徵才訊息曝光，透露將插旗新莊宏匯廣場，由於當時仍在籌備中，開幕時間點仍未確定，如今，新莊人距離迎來海底撈的時間點越來越靠近，宏匯廣場今曝光開幕時間點，海底撈即將在暑假期間開幕。

宏匯廣場以多樣化的美食餐飲著稱，餐飲陣容也不斷更新升級，除了預告暑假將有海底撈進駐，讓新莊人不用再跑到板橋吃海底撈了。另外，還有新餐飲報到，日本人氣鬆餅店「WOOSAパンケーキ 屋莎鬆餅屋」也將於8/1在宏匯廣場3F試營運，帶來人氣招牌「雲の鬆餅」系列。

在此之前先推出三大新櫃登場，除了東尼寢具已於7/1進駐外，包括Bose宏匯廣場旗艦店7/7開幕，Gogoro宏匯門市也將在7/7以全新GGG(Gogoro Graphic Gallery)騎士精品風格主題店裝亮相，現場將首次展示一系列限定彩繪安全帽。

「WOOSAパンケーキ 屋莎鬆餅屋」將於8/1在宏匯廣場3F試營運。圖／宏匯廣場提供
「WOOSAパンケーキ 屋莎鬆餅屋」將於8/1在宏匯廣場3F試營運。圖／宏匯廣場提供

海底撈 日本 美食

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