新莊人久等了！「海底撈」進駐宏匯廣場時間點曝光

去年底海底撈在人力銀行徵才訊息曝光，透露將插旗新莊宏匯廣場，由於當時仍在籌備中，開幕時間點仍未確定，如今，新莊人距離迎來海底撈的時間點越來越靠近，宏匯廣場今曝光開幕時間點，海底撈即將在暑假期間開幕。

宏匯廣場以多樣化的美食餐飲著稱，餐飲陣容也不斷更新升級，除了預告暑假將有海底撈進駐，讓新莊人不用再跑到板橋吃海底撈了。另外，還有新餐飲報到，日本人氣鬆餅店「WOOSAパンケーキ 屋莎鬆餅屋」也將於8/1在宏匯廣場3F試營運，帶來人氣招牌「雲の鬆餅」系列。