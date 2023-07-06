Swatch全新西門形象店開幕 新生代饒舌歌手站台 話題腕表「重磅」現身
為了更符合商圈的年輕、潮流氛圍，2015年就成立的Swatch西門形象店，在今年將門市位置移往更精華為位置，經過數月規劃後重新開幕。全新店裝不僅展現Swatch一貫活力、創意和獨特風範，還加碼曝光全新BIG BOLD IRONY系列表款，讓粉絲們能立即入手最佳造型單品。
Swatch為了西門形象店重新開幕，還邀請了阿夫SUHF、Gummy B、E1and在內的新生代饒舌歌手熱情參與，藉由他們搶先配戴BIG BOLD IRONY系列腕表，傳達經典與潮流匯集而成的魅力。阿夫SUHF在活動上時配戴了個性黃款，讓他直覺「好像是變形金剛的大黃蜂」有著活力滿滿活力；唯一的女性表演者E1and則提到「表演時的服裝通常都比較簡單，所以手表搭配就成為重點」。全新的Swatch西門形象店，更打造了以夾娃娃機為靈感的裝置，呼應門市所在地商圈的氛圍，更是希望能吸引疫情後來台旅遊的外國消費者。
有著碩大表徑BIG BOLD系列，自推出以來因為搶眼外觀，一直深受消費者的喜愛。更是Swatch旗下首個採用獨家BIOCERAMIC生物陶瓷當作表殼的系列，屢屢讓品牌粉絲都感到驚豔。不久前復刻了經典設計的NEON系列BIG BOLD計時碼表，詢問度更是居高不下。延續系列大膽無畏的精神，更是在這季呈現BIG BOLD IRONY系列表款，如同其名表殼使用醫療級精鋼製成，配戴時不易過敏，頗具分量感，讓人愛不釋手。
此外，首波上市款，表盤採開放式鏤空設計，透過生物陶瓷底板機芯所展現的豐富層次感，凸顯出立體視覺效果。搭配了彩度高的個性黃、薄荷綠和霧藍、莓果紅等橡膠表帶。讓腕表的存在感更為強烈。而9月才會上市的第二波BIG BOLD IRONY系列，則是連同表殼、表鍊皆為噴砂霧面處理的精鋼材質製成。搭配松石綠、海軍藍、琥珀黃、勃根地紅或森林綠的放射紋表盤，而且鏡面同樣採用生物源材質製成，呈現出精緻質感。
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