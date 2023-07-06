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Swatch全新西門形象店開幕 新生代饒舌歌手站台 話題腕表「重磅」現身

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
2015年就成立的Swatch西門形象店，在今年將門市位置移往更精華為位置，經過數月規劃後重新開幕。圖／Swatch提供
2015年就成立的Swatch西門形象店，在今年將門市位置移往更精華為位置，經過數月規劃後重新開幕。圖／Swatch提供

為了更符合商圈的年輕、潮流氛圍，2015年就成立的Swatch西門形象店，在今年將門市位置移往更精華為位置，經過數月規劃後重新開幕。全新店裝不僅展現Swatch一貫活力、創意和獨特風範，還加碼曝光全新BIG BOLD IRONY系列表款，讓粉絲們能立即入手最佳造型單品。

Swatch為了西門形象店重新開幕，還邀請了阿夫SUHF、Gummy B、E1and在內的新生代饒舌歌手熱情參與，藉由他們搶先配戴BIG BOLD IRONY系列腕表，傳達經典與潮流匯集而成的魅力。阿夫SUHF在活動上時配戴了個性黃款，讓他直覺「好像是變形金剛的大黃蜂」有著活力滿滿活力；唯一的女性表演者E1and則提到「表演時的服裝通常都比較簡單，所以手表搭配就成為重點」。全新的Swatch西門形象店，更打造了以夾娃娃機為靈感的裝置，呼應門市所在地商圈的氛圍，更是希望能吸引疫情後來台旅遊的外國消費者。

Swatch西門形象店開幕（左起）E1and、Gummy B和阿夫SUHF都配戴了BIG BOLD IRONY系列腕表。圖／Swatch提供
Swatch西門形象店開幕（左起）E1and、Gummy B和阿夫SUHF都配戴了BIG BOLD IRONY系列腕表。圖／Swatch提供

有著碩大表徑BIG BOLD系列，自推出以來因為搶眼外觀，一直深受消費者的喜愛。更是Swatch旗下首個採用獨家BIOCERAMIC生物陶瓷當作表殼的系列，屢屢讓品牌粉絲都感到驚豔。不久前復刻了經典設計的NEON系列BIG BOLD計時碼表，詢問度更是居高不下。延續系列大膽無畏的精神，更是在這季呈現BIG BOLD IRONY系列表款，如同其名表殼使用醫療級精鋼製成，配戴時不易過敏，頗具分量感，讓人愛不釋手。

Swatch西門形象店，門市店裝設計及空間規劃展現品牌獨特的繽紛色彩與正面活力。圖／Swatch提供
Swatch西門形象店，門市店裝設計及空間規劃展現品牌獨特的繽紛色彩與正面活力。圖／Swatch提供

此外，首波上市款，表盤採開放式鏤空設計，透過生物陶瓷底板機芯所展現的豐富層次感，凸顯出立體視覺效果。搭配了彩度高的個性黃、薄荷綠和霧藍、莓果紅等橡膠表帶。讓腕表的存在感更為強烈。而9月才會上市的第二波BIG BOLD IRONY系列，則是連同表殼、表鍊皆為噴砂霧面處理的精鋼材質製成。搭配松石綠、海軍藍、琥珀黃、勃根地紅或森林綠的放射紋表盤，而且鏡面同樣採用生物源材質製成，呈現出精緻質感。

Swatch西門形象店，打造了以夾娃娃機為靈感的裝置，呼應門市所在地商圈的氛圍。圖／Swatch提供
Swatch西門形象店，打造了以夾娃娃機為靈感的裝置，呼應門市所在地商圈的氛圍。圖／Swatch提供

Swatch西門形象店開幕，（左起）為Gummy B、品牌副總經理Crystal、Swatch集團總經理Christy、E1and和阿夫SUHF站台。圖／Swatch提供
Swatch西門形象店開幕，（左起）為Gummy B、品牌副總經理Crystal、Swatch集團總經理Christy、E1and和阿夫SUHF站台。圖／Swatch提供

首波上市的BIG BOLD IRONY系列，表盤採開放式鏤空設計，透過內部機芯所展現的豐富層次感，凸顯出立體視覺效果。圖／Swatch提供
首波上市的BIG BOLD IRONY系列，表盤採開放式鏤空設計，透過內部機芯所展現的豐富層次感，凸顯出立體視覺效果。圖／Swatch提供

9月才會上市的第二波BIG BOLD IRONY系列，則是連同表殼、表鍊皆為噴砂霧面處理的精鋼材質製成。圖／Swatch提供
9月才會上市的第二波BIG BOLD IRONY系列，則是連同表殼、表鍊皆為噴砂霧面處理的精鋼材質製成。圖／Swatch提供

Swatch BIG BOLD IRONY系列腕表，精鋼表殼搭配橡膠表帶，5,950元。圖／Swatch提供
Swatch BIG BOLD IRONY系列腕表，精鋼表殼搭配橡膠表帶，5,950元。圖／Swatch提供

Swatch BIG BOLD IRONY系列腕表，精鋼表殼與表鍊，6,450元。圖／Swatch提供
Swatch BIG BOLD IRONY系列腕表，精鋼表殼與表鍊，6,450元。圖／Swatch提供

Swatch BIG BOLD IRONY系列腕表，精鋼表殼搭配橡膠表帶，5,950元。圖／Swatch提供
Swatch BIG BOLD IRONY系列腕表，精鋼表殼搭配橡膠表帶，5,950元。圖／Swatch提供

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