手腕上的F1 瑞士機械表聯名法Alpine車隊 限量上市
2023年的一級方程式賽車大賽，將在本周末前進英國分站，並在周日晚上9：30進行正賽。鐘表品牌Bell & Ross也在近日推出全新年度與F1車隊Alpine的聯名表款，為賽車場上的選手加油助陣，也帶來全新的速度美學，在手腕之間、風馳電掣。
事實上，Bell & Ross與Alpine前身的雷諾車隊合作已久，並與Alpine持續保持合作關係。雙方都是機械動力的專家，唯前者專精於分寸之間的為機械，而後者則顯於外、成為賽道上的佼佼者。全新的BR 05 Chrono A523，則是一次速度與精準的演繹，動感、活力、蓄勢待發。
BR 05 Chrono A523表款擁有BR 05系列方中帶圓、混合疊加的幾何美學，以及一體成形式42毫米精鋼表殼搭配同系列表帶。表殼內圈擁有一抹亮眼的藍色，正屬於Alpine車隊的主色，同時擴散至計時大秒針與30分鐘計時積分盤的小秒針。面盤六點鐘方向有著紅藍白三色，由於Alpine車隊屬於法國，所以用用上法國國旗顏色，而大秒針末端再有著象徵車隊的A字母縮寫，將在啟動計時碼表運作後，在面盤之間，分秒位移。
表款使用了機械自動上鍊機芯，將帶來時間顯示、計時碼表功能，全球限量500只，當按下計時碼表功能的同時，賽事、就在你手腕上進行中。
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