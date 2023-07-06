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「哥吉拉」到台中！悅樂酒店X繼光香香雞「一起叫雞」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
繼光香香雞推出百獸之王「哥吉拉」重量級餐點。圖／悅樂旅店提供
繼光香香雞推出百獸之王「哥吉拉」重量級餐點。圖／悅樂旅店提供

今天(7月6日)是全球炸雞迷最期待的「國際炸雞日」，台灣炸雞品牌「繼光香香雞」推出怪獸之王「哥吉拉」重量餐點、限量造型碗，更與台中悅樂旅店合作推出「要不要一起叫雞」住房專案，入住即贈價值百元商品抵用券，可至鄰近繼光香香雞旗艦店品嘗招牌香香雞、阿根廷魷魚等人氣商品，再往2樓與台中限定的哥吉拉主題空間拍照留念。

即日起至10月31日，台中悅樂攜手繼光香香雞合作推出「要不要一起叫雞」住房專案，預訂專案將獲得百元抵用券(雙人房贈兩張、四人房贈四張)，可至台中中山旗艦店點選多種炸物及特調飲品，平日雙人房2,700元起。

繼光香香雞台中中山旗艦店也搖身一變為「哥吉拉主題門市」，遠遠就能看見門市二樓出現好幾隻哥吉拉與基多拉等知名怪獸們，不但外觀變身，店內更打造許多哥吉拉造景，還推出四種特色炸物拼盤的獨家「哥吉拉重量餐」，最吸睛的是台灣獨有、全球限量5,000個「哥吉拉造型碗」，同步販售中。

位於台中舊城區核心的台中悅樂旅店，距台中火車站步行5分鐘，全棟共計41間客房，包括雙人、四人及特色的背包客鋪位房型，飯店設計借鏡1920年代Art Deco文化，將舊建築注入全新靈魂與設計元素。飯店有自動入住設備、免費WIFI、共享單車、洗衣間、共享工作空間、全天咖啡茶飲供應等，搭配品牌標誌性的特色服務，如多國泡麵宵夜、旅行地圖、每日現作爆米花與在地零食供應。

台中悅樂旅店與繼光香香雞合作，推出「要不要一起叫雞」住房專案。圖／悅樂旅店提供
台中悅樂旅店與繼光香香雞合作，推出「要不要一起叫雞」住房專案。圖／悅樂旅店提供
台中悅樂旅店與繼光香香雞合作推出「要不要一起叫雞」住房專案，圖為特色房型歡樂四人房。圖／悅樂旅店提供
台中悅樂旅店與繼光香香雞合作推出「要不要一起叫雞」住房專案，圖為特色房型歡樂四人房。圖／悅樂旅店提供
繼光香香雞推出百獸之王「哥吉拉」重量餐點，門市造景同步改裝。圖／悅樂旅店提供
繼光香香雞推出百獸之王「哥吉拉」重量餐點，門市造景同步改裝。圖／悅樂旅店提供

品牌 共享單車 哥吉拉

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