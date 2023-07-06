「哥吉拉」到台中！悅樂酒店X繼光香香雞「一起叫雞」

今天(7月6日)是全球炸雞迷最期待的「國際炸雞日」，台灣炸雞品牌「繼光香香雞」推出怪獸之王「哥吉拉」重量餐點、限量造型碗，更與台中悅樂旅店合作推出「要不要一起叫雞」住房專案，入住即贈價值百元商品抵用券，可至鄰近繼光香香雞旗艦店品嘗招牌香香雞、阿根廷魷魚等人氣商品，再往2樓與台中限定的哥吉拉主題空間拍照留念。

即日起至10月31日，台中悅樂攜手繼光香香雞合作推出「要不要一起叫雞」住房專案，預訂專案將獲得百元抵用券(雙人房贈兩張、四人房贈四張)，可至台中中山旗艦店點選多種炸物及特調飲品，平日雙人房2,700元起。

繼光香香雞台中中山旗艦店也搖身一變為「哥吉拉主題門市」，遠遠就能看見門市二樓出現好幾隻哥吉拉與基多拉等知名怪獸們，不但外觀變身，店內更打造許多哥吉拉造景，還推出四種特色炸物拼盤的獨家「哥吉拉重量餐」，最吸睛的是台灣獨有、全球限量5,000個「哥吉拉造型碗」，同步販售中。