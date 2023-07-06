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邀請民眾想像未來 點子松百萬元徵件

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

寵物能夠養寵物嗎？」、「人類能取代蜜蜂授粉嗎？」政府舉辦「點子松」徵件活動邀民眾發揮創意，想像未來生活的樣貌，成為政策的參考！數位部部長唐鳳6日於記者會表示，政府發展技術的目標之一，就是要面對未來價值或趨勢的改變，所以盼公民集思廣益。

點子松邁入第二屆「WeWe Futures」，本次更擴大增加到國際，更前往日本、泰國等國徵件。徵件活動不限男女老幼，只要有點子就能上傳文字或作品，民眾的點子如果獲獎，最高有20萬元的獎金，總獎金也高達170萬元。唐鳳舉例說，AI技術方興未艾，如何防範或應用也盼有更多的創意能參考。

數位發展部表示，此活動為了蒐集全民對2040年未來生活的想像與期待，盼達到公民參與的目標，進而發揮政策規劃與產業發想等。徵件活動已於1日正式開跑，徵件至31日為止，除了提供獎金之外，完成投件還能獲得數位部設計的一枚NTF虛擬獎章，讓民眾也能探索區塊鏈、去中心化技術等未來趨勢。

除了點子松的徵件活動之外，本次也同步辦理主題展，本次邀請9個國家的不同團隊，設計14件未來情境作品，題目包括「寵物能夠養寵物嗎？」、「我們能夠買一朵雲嗎？」或「能不能用證券交易的方式來保護環境？」等，結合互動設置、全息投影與混合實境等技術。

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寵物 唐鳳

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