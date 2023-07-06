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翻玩經典英倫Burberry發表2024春裝 格紋小鴨全上身
雖然節氣仍值夏日，英倫時尚品牌Burberry已然發表了2024春季系列，結合傳統的英式風格但加入了戶外生活為考量，大量採用騎士藍、戰馬騎士（EKD）徽章、玫瑰等元素，在嚴謹的英式傳統中，添加以活力新意。
經典的格紋向來是英國服裝的表情，2024 Burberry則將格紋扭曲、變形，無論是高領衫、加長袖口的襯衫捨棄翻領的長大衣，紛紛披上了宛如賦予生命了格紋，更成為某種對教條鬆動的可能。不規則、不對稱的結構也呼應了這種對自由、解放的追逐：像是無袖不對稱的連身長裙、在斜岔裙擺與領口加裝上的拉鍊。
英國小溪河流中常見的雁鴨、天鵝也以另類的形式像是藝術風格的插畫或印花圖案帶來野性的活力；品牌再從1920年代的滑雪文化得到靈感，因此像是3XL尺寸的雪帽、加上皮毛吊飾的皮革手拿包、寬鬆的連帽羽絨外套、超大蓬鬆質感的手提旅行包，都帶來旅行和雪國度假的愉快想像；值得一提的是，玫瑰元素也無所不在，例如以印花的形式呈現在半透連身長洋裝，或連帽成套工作外套與長褲，或一款皺摺的玫瑰花苞手拿包，艷麗盛放。
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