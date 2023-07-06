翻玩經典英倫Burberry發表2024春裝 格紋小鴨全上身

雖然節氣仍值夏日，英倫時尚品牌Burberry已然發表了2024春季系列，結合傳統的英式風格但加入了戶外生活為考量，大量採用騎士藍、戰馬騎士（EKD）徽章、玫瑰等元素，在嚴謹的英式傳統中，添加以活力新意。

經典的格紋向來是英國服裝的表情，2024 Burberry則將格紋扭曲、變形，無論是高領衫、加長袖口的襯衫捨棄翻領的長大衣，紛紛披上了宛如賦予生命了格紋，更成為某種對教條鬆動的可能。不規則、不對稱的結構也呼應了這種對自由、解放的追逐：像是無袖不對稱的連身長裙、在斜岔裙擺與領口加裝上的拉鍊。