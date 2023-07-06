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京都必朝聖景點+1！VALEXTRA改造百年老屋打造首間Casa Valextra 限定獨家商品、二樓還能喝調酒
以低調奢華聞名的義大利袋包品牌Valextra進駐日本京都，改造了百年茶屋，打造品牌首家「Casa Valextra」除了陳列包款之外，更有家具系列，展現義大利設計與京都歷史的交會相融。
Casa Valextra位於京都祇園花見小路上，把前身為兩層樓的茶室進行改造，整體店裝由Luciano Giorgi Studio LGB策劃，於是特別訂制了黃銅和綠色漆面鏡面家具，向品牌美學風格致敬。同時搭配從日本傳統木材啟發，而打造的刷洗和染色的鐵杉木，運用其綠色裝潢，賦予獨特米蘭風情。此外，Casa Valextra空間配有Studio Temp所設計的新字體，這是1962年由傳奇建築師和平面設計師AG Fronzoni所創作的Valextra字體。
另外，位於二樓的空間，特別與京都麗Ritz-Carlton酒店合作，設計了以地下酒吧為靈感的私人酒吧空間，復刻出典型的米蘭酒吧。這個多功能空間除了作為私人沙龍，由調酒師在奢華的環境中提供經典的義大利飲品，同時，該空間還將成為Valextra訂製服務的角色，並將定期與各個領域的品牌或單位進行協作。
而隨著Casa Valextra的開幕，Valextra還推出包括桌墊、托盤、筆槽、手帳封面、珠寶盒和配有品牌Faber-Castell鉛筆的筆盒。這些作品呼應了原始、復古的Valextra包款，以及由義大利工匠手工製作的Valextra限量版皮革製品一同展出，藉此向京都市致敬。特別的是這些商品僅在Casa Valextra獨家發售，其中包括專為裝和服而設計的Costa旅行箱、真絲方巾和帶有雕塑頂部提手的獨家版Iside包。
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